بعد انتشارها على "تيك توك".. تحذيرات من مخاطر العلاج بالماء المجمد

يحظى العلاج بالماء المجمد أو ما يطلق عليه البعض تقنيات "هوف" بشعبية واسعة خصوصًا على "تيك توك"، حيث تنتشر فيديوهات كثيرة تؤكد فوائده وفاعليته في تعلم تقنيات التنفس غير التقليدية.

ويربط الخبراء هذه الممارسات بسلسلة من الوفيات والمخاطر الصحية، حيث ومنذ عام 2015، تم الإعلان عن 11 حالة وفاة بتقنيات "هوف"، منها فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا.

وتتضمن طريقة العالم الهولندي "ويم هوف" غمر الجسم بالماء البارد وممارسة تقنيات تنفسية مكثفة، وكلا الأمرين يحملان مخاطر صحية كبيرة، تزداد عند الجمع بينهما.