حالة تأهب مع ظهور إنفلونزا الطيور "H5N1"

يعيش مسؤولو الصحة الأمريكيون في حالة تأهب قصوى مع ظهور حالات إنفلونزا الطيور، وتحديدا فيروس H5N1، بين أبقار الألبان في ولايات مختلفة، إلى جانب إصابة واحدة تم الإبلاغ عنها لدى عامل مزرعة في تكساس.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه بينما تلوح في الأفق مخاوف من احتمال انتقال المرض إلى البشر، تؤكد السلطات الفيدرالية أن انتقال العدوى من شخص إلى آخر غير مرجح، مؤكدة أن الأفراد المعرضين للخطر هم أولئك الذين على اتصال وثيق بالحيوانات المصابة.

وبدوره، يؤكد الدكتور ديميتر داسكالاكيس، من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن التقييم الحالي للمخاطر بالنسبة لعامة السكان لا يزال منخفضًا.

وأضاف أنه رغم الطبيعة المسببة للأمراض لفيروس H5N1، والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض شديد ووفاة الطيور، فإن الأبقار المصابة لم تستسلم للفيروس، وكانت الأعراض البشرية خفيفة، مثل التهاب الملتحمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهود التأهب كانت واسعة النطاق، حيث قامت الوكالات الفيدرالية بتخزين اللقاحات والأدوية تحسبًا لتفشي المرض المحتمل.