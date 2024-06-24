في حالة نادرة.. انفجار أمعاء رجل بسبب عطسة

في حادث غريب، انفجرت أمعاء رجل وخرجت من جسده، بسبب عطسة قوية.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "ساينس آلرت" فإن رجلًا أمريكيًا من فلوريدا تعرض لحالة صحية نادرة، حيرت الأطباء في وقت سابق لهذا الشهر.

وفي التفاصيل، خضع الرجل في الآونة الأخيرة لعملية جراحية في البطن ويبدو أن ندبته الجراحية لم تلتئم بالشكل الصحيح، وفي أثناء تناوله وجبة الإفطار، عطس الرجل أولاً، ثم بدأ بالسعال، ليشعر بألم شديد وبلل في أسفل بطنه، ليكتشف أن عدة حلقات من أمعائه قد انفجرت وخرجت من جسمه عبر جرحه.

وقال الاطباء أن الرجل وصل بحالة صادمة، إذ نقل فورًا إلى غرفة العمليات، حيث أجريت له جراحة طارئة وأعيدت أمعاؤه إلى بطنه.

وتعليقًا على الحادث، أكد الأطباء أنه وعلى الرغم من ندرة هذه الحوادث، بيد أن العطس قد يسبب ضغطًا على الجسم، على الرغم من أنه آلية وقائية تمنع الغبار والبكتيريا والفيروسات من الوصول إلى الجهاز التنفسي.

ويُتحَكّم في هذه العملية من خلال ما يسمى بـ "مركز العطاس" الموجود في نخاع الدماغ (الذي يتحكم في الوظائف اللاإرادية، بما في ذلك التنفس)، ويُنشّط من خلال وجود مواد مهيجة في بطانة الأنف والممرات الهوائية، التي ترسل نبضات إلى المركز.

وتأتي الاستجابة من خلال إغلاق عينيك وحلقك وفمك، بينما تنقبض عضلات صدرك، ما يضغط على رئتيك ويخرج الهواء من جهازك التنفسي. ويؤدي هذا إلى "إخراج" الاستجابة من نظامك بسرعة مذهلة.

خطورة العطس

ولكن على الرغم من فوائد العطسة الجيدة، فإنها قد تأتي أحيانًا مصحوبة بخطر أكبر للإصابة مما قد يدركه الكثيرون.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي العطس العنيف إلى انفتاق الرئتين من خلال العضلات الوربية الموجودة بين الأضلاع، وهذا عادة ما يكون نتيجة للسمنة المرضية، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو مرض السكري، أو التدخين.

ويشير الأطباء إلى أن هناك حالات عطاس تمزق الأنسجة الرقيقة للرئتين، التي تحدث عندما يتسرب الهواء ذو ​​الضغط العالي الموجود في أعماق الرئتين إلى الحيز الموجود بين الصدر والرئتين، ما يتسبب في ضغط هذا الهواء على الرئتين على أحد جانبي الصدر أو كليهما.

والرئتان لا تعد من الأعضاء الوحيدة التي من الممكن أن تتمزق، إذ أكدت تقارير طبية أن بعض الأشخاص قد يتعرضون لتمزق في بطانة الدماغ الحساسة بسبب العطس، ما يؤدي إلى نزيف تحت العنكبوتية (نوع من السكتة الدماغية)، الذي يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يُشخّص ويُعالج فورًا.