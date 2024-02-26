بعد حُقن التنحيف.. كيف تحافظ على وزنك؟

نالت حُقَن التنحيف مؤخرًا شهرة واسعة، خصوصًا أنها تساعد على فقدان الوزن خلال فترة قصيرة نسبيًّا مقارنة بالأنظمة الغذائية الصارمة.

ورغم تزايد شعبيتها، فإن الخبراء يشككون بفوائدها على المدى الطويل، بحسب ما أشارت إليه صحيفة "ساينس آلرت".

وتشير الدراسات إلى أنه وبمجرد توقف الفرد عن أخذ الحقن الأسبوعية المثبطة للشهية، فإنه يستعيد عادة نحو ثلثي وزنه المفقود خلال عام واحد، لكن دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كوبنهاجن في الدنمارك وجدت حلًّا لهذه المشكلة.

ويقول الباحثون إنه حين يَجمع المرضى بين الحقن المثبطة للشهية وبرنامج لممارسة الرياضة، فإنهم يحافظون على نسبة الوزن المفقود بشكل أفضل بكثير بعد عام من توقيف الحقن.

ورغم الاختلافات البسيطة بين أنواع حقن التنحيف المتعددة، فإنها جميعًا تحتوي على منبهات مستقبلات الببتيد -1 الشبيهة بالجلوكاجون، والتي تعمل عن طريق محاكاة الهرمون الطبيعي في الجسم الذي يتحكم في نسبة السكر في الدم، وقد تم تصميمها في البداية لعلاج مرض السكري.