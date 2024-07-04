منها تحسين صحة القلب.. 5 فوائد لـ"المتة"

مشروب المتة هو شاي عشبي تقليدي يمكن شرابه ساخنًا أو باردًا، محلى أو غير محلى، وبفضل شعبيته المتزايدة، يمكن العثور عليه بسهولة في المتاجر وعلى الإنترنت.

وبحسب موقج "إيفري داي هيلث"، فيما يلي خمس فوائد صحية محتملة لمشروب المتة:

تقليل الالتهاب

يحتوي مشروب المتة على مضادات الأكسدة مثل البوليفينول، والتي تساعد في تقليل الالتهاب عن طريق مكافحة الإجهاد التأكسدي.

مساعد لتخفيف الوزن

تشير الدراسات إلى أن مشروب المتة قد يساعد في فقدان الوزن عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتقليل الشهية، وزيادة حرق الدهون.

زيادة اليقظة والوضوح العقلي

يحتوي مشروب المتة على الكافيين والمركبات الأخرى التي تزيد من اليقظة والتركيز.

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تعزيز أداء التمرين

يمكن أن يساعد مشروب المتة في تحسين أداء التمارين الرياضية من خلال تعزيز الطاقة والقدرة على التحمل.

تحسين صحة القلب

تشير بعض الدراسات إلى أن مشروب المتة قد يساعد في خفض نسبة الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

ويرتبط شرب كميات كبيرة من المتة الساخن جدًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء والحنجرة وتجويف الفم.

كما يحتوي على الكافيين، ويجب تناوله باعتدال لتجنب آثار جانبية مثل الأرق والعصبية وزيادة معدل ضربات القلب.