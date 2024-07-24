"النكتارين" تعد من الفواكه الشهية التي تنتمي إلى عائلة الوردية، وتضم أيضًا الخوخ والمشمش، وتعتبر فاكهة صيفية منعشة تقدم فوائد صحية متعددة بفضل محتواها الغذائي الغني.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لإضافة النكتارين إلى نظامك الغذائي:

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي النكتارين على البوليفينول، فيتامين ج، وبيتا كاروتين، التي تحيد الجذور الحرة في الجسم، وتحارب الإجهاد التأكسدي.

ويسهم الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في تقليل خطر الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة.

تحسين صحة القلب

يعتبر النكتارين مفيدًا لصحة القلب بفضل احتوائه على البوتاسيوم الذي يوازن آثار الصوديوم، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم.

كما أن الألياف الموجودة فيه تساعد على خفض الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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تعزيز عملية الهضم

يعزز النكتارين الهضم، ويمنع الإمساك عن طريق زيادة حجم البراز وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة. يدعم أيضًا ميكروبيوم الأمعاء الصحي، ما يسهم في صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تقوية الجهاز المناعي

النكتارين غني بفيتامين C، الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء اللازمة لمكافحة العدوى. تناول النكتارين بانتظام يمكن أن يدعم صحة جهازك المناعي.

إدارة الوزن

يساعد النكتارين على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الإفراط في تناول الطعام. يُعدّ خيارًا مثاليًّا كوجبة خفيفة لمن يتبعون نظامًا غذائيًّا لفقدان الوزن.

ويسهم في تحسين الصحة العامة من خلال تقديم فوائد متعددة للقلب، الهضم، والجهاز المناعي، إضافة إلى مساعدته في إدارة الوزن.