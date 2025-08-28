توقيت الدواء يحدد فاعليته.. آثار جانبية عند الاستخدام الخاطئ

حذّر صيدلاني بارز من أن ملايين البريطانيين قد لا يستفيدون بالشكل المطلوب من أدويتهم اليومية بسبب تناولها في أوقات غير مناسبة.

وأوضح بيتر ثنيا، من صيدلية "بيل تايم" الإلكترونية، أن كثيرًا من الأشخاص لا يقرؤون أو يهملون اتباع التعليمات المرفقة مع الدواء، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير في فاعليته.

وأضاف وفقًا لـ"الديلي ميل": "أمور بسيطة مثل تناول الدواء في توقيت غير مناسب أو عدم أخذه مع الطعام عند الحاجة يمكن أن تقلل فاعليته أو تسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها".

وأوضح ثنيا أن تحقيق أقصى استفادة من الأدوية يعتمد على "اتباع روتين ثابت" ومعرفة الطريقة الصحيحة لتناول كل دواء.

وأشار إلى أن من أكثر الأخطاء شيوعًا تحدث مع أدوية، مثل: الستاتينات، ومكملات الحديد، وأدوية الغدة الدرقية، ومسكنات الألم، وبعض علاجات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

فعلى سبيل المثال، تُستخدم الستاتينات، مثل: سيمفاستاتين، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال خفض الكوليسترول، ويُفضل تناولها في المساء؛ لأن الجسم ينتج معظم الكوليسترول خلال الليل.

ومع ذلك، أشار ثنيا إلى أن كثيرًا من المرضى يتناولونها صباحًا فقط لأنها تتزامن مع مواعيد تناول أدويتهم الأخرى.

أما مكملات الحديد، فأوضح أنه يجب تناولها على معدة فارغة، ويفضل في الصباح قبل الإفطار، لأن بعض الأطعمة والمشروبات مثل الألبان، والشاي، والقهوة قد تقلل امتصاص الجسم لها.

وتعمل أدوية الغدة الدرقية التي يستخدمها مئات الآلاف من البريطانيين بشكل أفضل عند تناولها على معدة فارغة، وينصح بعدم تناولها مع مكملات الكالسيوم أو الحديد.

وفي المقابل، يُفضل تناول مسكنات الألم الشائعة، مثل الإيبوبروفين مع الطعام لتقليل خطر تهيج بطانة المعدة.

أما أدوية علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فقد تسبب اضطرابات في النوم إذا تم تناولها في وقت متأخر من اليوم.

وقال بيتر ثنيا: "هذه التعديلات البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. فالأدوية لا تكون فعالة إلا إذا تم تناولها بالطريقة الصحيحة".

وأشار إلى ضرورة تناول أدوية الغدة الدرقية، مثل: ليفوثيروكسين في الصباح، قبل 30 دقيقة على الأقل من تناول أي طعام أو شراب لضمان امتصاصها بشكل جيد.

كما حذّر من ضرورة تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل: الإيبوبروفين والنابروكسين مع الطعام أو كوب من الحليب لتجنب تهيج المعدة.

وأضاف أن تناول أدوية فرط الحركة ونقص الانتباه في الصباح هو الأفضل لتفادي الأرق الناتج عن تناولها في وقت متأخر.