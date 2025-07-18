تحذير للمسافرين.. "عدوى قاتلة" على متن الطائرات

في بيئة مغلقة ومزدحمة كقمرة الطائرة، تصبح بعض العادات البسيطة أكثر خطورة مما نتخيل.

هذا ما حذّرت منه مضيفة الطيران شير كيلو، ذات الخبرة التي تتجاوز ستّ سنوات، والتي أثارت جدلاً واسعاً بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "تيك توك"، تنبه فيه الركاب من ارتداء السراويل القصيرة أثناء السفر جواً.

بحسب كيلو، فإن المقاعد داخل الطائرة غالباً ما تكون ملوثة وتفتقر إلى التنظيف العميق المنتظم، الأمر الذي يجعل الجلد المكشوف أكثر عرضة لملامسة الجراثيم والبكتيريا الخطرة، وأخطرها بكتيريا المكورات العنقودية.

وعلّقت قائلة: "لا أسمح لنفسي بارتداء الشورتات أثناء العمل أو السفر. إنه أمر مقزز حقاً. الجلد يلامس المقعد القذر، وهذا قد ينقلك إلى المستشفى"، على حد تعبيرها.

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بدلاً من السراويل القصيرة، تنصح كيلو المسافرين بارتداء ملابس مريحة تغطي الجسم بالكامل، مثل السراويل الواسعة، والقمصان القطنية، أو الفساتين الطويلة، إلى جانب الحذاء الرياضي لتوفير راحة أكبر، خصوصاً في الرحلات طويلة المدى.

وأوضحت مؤسسة "مايو كلينك" الطبيّة على موقعها أن عدوى المكورات العنقودية تحدث نتيجة نوع من البكتيريا الشائعة التي تعيش على الجلد أو في داخل الأنف، وغالباً ما تكون غير ضارة. لكن في بعض الحالات، تصبح هذه العدوى مهددة للحياة إذا ما وصلت إلى مجرى الدم، أو أصابت القلب، أوالرئتين، أو العظام.

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ولم تقتصر تحذيرات كيلو على الملابس فقط، ففي مقاطع سابقة، انتقدت سلوك بعض المسافرين الذين لا يستحمّون قبل الرحلة، أو يشغّلون الموسيقى بصوت مرتفع، ما يسبب إزعاجاً للركّاب وطاقم الطائرة.