لمواجهة سلالة شديدة العدوى.. توصية أمريكية بتحديث لقاح "كوفيد"

أوصت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية، بالإجماع، بتحديث لقاحات "كوفيد"، في الخريف، لاستهداف السلالة "JN.1" شديدة العدوى.

وكشف خبراء عن توقعاتهم بزيادة محتملة في حالات "كوفيد" خلال فصل الشتاء في الولايات المتحدة مع تركيزهم على الوقاية منه، وفق "أن بي سي نيوز".

وظهرت سلالة "JN.1" في أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، وأصبح السلالة السائدة بحلول شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتبعت تلك السلالة سلالات متفرعة منها مثل متغيرات "FLiRT"، حيث يمثل "KP.2" الآن أكثر من 25% من الحالات الجديدة.

ويبدو أن فيروس كورونا يتبع نمط السلالة "الأم" المهيمنة في الشتاء والسلالات الناشئة في الربيع، على غرار ما حدث مع سلالة "XBB" العام الماضي.

وذكرت شركتا "فايزر" و"موديرنا" أنهما سيوفران لقاحات "كوفيد" المحدثة، بمجرد موافقة "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية.

وقدمت الشركتين بيانات تُظهر أن لقاح "JN.1" سيولّد مستويات أعلى من الأجسام المضادة ضد السلالات الحالية مقارنة باللقاح الحالي، الذي يستهدف لقاح "XBB.1.5".

ورغم أن حالات دخول المستشفى بسبب "كوفيد" في الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها حالياً، منذ بدء الجائحة، إلا أن هناك مؤشرات على زيادة طفيفة في الحالات.

وتظهر بيانات "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها" ارتفاعاً في معدل إيجابية الاختبار الأسبوعي من 3.4% إلى 4.2% في أواخر شهر أيار/مايو الماضي.

وذكرت ناتالي ثورنبرج من "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها" أن جميع الأمريكيين تقريباً قد طوروا شكلًا من أشكال المناعة ضد "كوفيد" من خلال العدوى أو التطعيم أو كليهما.

وستقدم مجموعة استشارية تابعة للمركز توصيات بشأن من يجب أن يتلقى اللقاح في الخريف في وقت لاحق من شهر يونيو/ حزيران الجاري.