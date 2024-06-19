ما العلاقة بين القهوة والوفاة المبكرة؟

خلصت دراسة أجراها علماء جامعة "سوتشو" الصينية، إلى أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من الوفاة المبكرة بسبب أمراض مختلفة، وفق ما أفاد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف.

وقال مياسنيكوف، إن "الدراسة شملت أكثر من 10 آلاف متطوع، قدموا معلومات عن نمط حياتهم، بما في ذلك مستوى نشاطهم البدني وكمية القهوة التي يتناولونها.. وبعد 10 سنوات من المتابعة، اكتشف العلماء أن الاستهلاك المعتدل للقهوة 2-3 أكواب يوميا، يعوض عن الآثار السلبية لنمط الحياة الخامل على الصحة".

وأضاف أن "القهوة مدرجة رسميا في طرق الوقاية من السرطان بالعلاج الكيماوي، فهي تمنع رسميا سرطان الكبد، وأوكد دائما وباستمرار أن القهوة ليست ضارة".

وأردف مياسنيكوف أن "الناس تشرب القهوة منذ فترة طويلة ويستخدمونها في علاج أمراض مختلفة"، لافتا أن "هذا المشروب الرائع، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وداء السكري، وعدم انتظام ضربات القلب، والنقرس، ومرض باركنسون".

وبحسب الباحثين، فإن "للقهوة خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما تعمل على مقاومة الأضرار الناجمة عن عدم ممارسة الرياضة، لكن من المهم أن ندرك أن هذه الدراسة لا تثبت أن القهوة علاج لجميع الأمراض".