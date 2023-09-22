تنامي خطر أمراض الفطريات مع مقاومتها للعلاجات المتوافرة

يتنامى خطر أمراض الفطريات، مع مقاومتها للعلاجات المتوافرة، لا سيما في ظل وجود ما لا يقل عن مليون نوع من الفطر على الأرض، بحسب ما يعتقد علماء الفطريات.

وتتكاثر الفطريات عن طريق نشر الجراثيم المجهرية، التي توجد في الهواء والتربة، وتُعدّ بعض الخمائر أيضًا جزءًا من الكائنات الحية الدقيقة، وتوجد على الجلد، وفي الجهاز الهضمي.

وتكون بعض الالتهابات الفطرية الشائعة خفيفة وسهلة العلاج بشكل عام، مثل مرض القلاع الفموي أو الالتهابات المهبلية أو عدوى الخميرة أو عدوى الخميرة الجلدية وفروة الرأس.