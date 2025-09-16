هل ينام طفلك جيدًا؟ العلم يكشف الحقيقة وراء نوم الرضّع

بالنسبة لكثير من الآباء الجدد، يُعد نوم الطفل من أكثر المواضيع تداولًا وإثارة للقلق. فأسئلة مثل: "هل ينام طوال الليل؟" أو "ما هو روتين النوم؟" شائعة جدًا، لكن عالمة النفس التنموي ماري هيلين بينستري من جامعة ماكغيل تسعى لتقليل الضغط الذي يشعر به الآباء تجاه هذا الموضوع.

ويُعتبر النوم ضروريًا للصحة العقلية والجسدية، وقد أظهرت الدراسات أنه يلعب دورًا مهمًا في دعم نمو الأطفال، خاصة في الذاكرة وتعلّم اللغة. فعلى سبيل المثال، الأطفال الذين أخذوا قيلولة لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تعلّم معلومة جديدة، تذكّروا تلك المعلومات بشكل أفضل في اليوم التالي مقارنةً بمن لم يناموا.

"لا نمط مثالي"

ومع ذلك، تشير أبحاث بينستري الأخيرة إلى أنه لا يوجد نمط نوم "مثالي" لجميع الأطفال. فقد أظهرت مراجعة لـ22 دراسة تناولت العلاقة بين روتين نوم الرضّع والتطور المعرفي أو الحركي، عدم وجود نتائج حاسمة. فاحتياجات النوم وعاداته تختلف بشكل كبير من طفل لآخر، بل ومن يوم لآخر لنفس الطفل.

ومن أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا أن الطفل "النائم الجيد" هو من ينام طوال الليل. لكن في إحدى دراسات بينستري التي شملت 44 طفلًا، لم ينام سوى ثلاثة منهم لمدة 6 ساعات متواصلة كل ليلة خلال فترة الدراسة التي استمرت 13 يومًا. معظم الأطفال أظهروا أنماط نوم غير منتظمة للغاية.

وبدلًا من التركيز على نوم الليل المتواصل، ينصح الخبراء بمراقبة إجمالي عدد ساعات النوم خلال 24 ساعة. توصي المؤسسة الوطنية للنوم بأن تتراوح ساعات نوم الطفل بين 12 إلى 15 ساعة يوميًا، لكن قد يكون النوم بين 10 إلى 18 ساعة طبيعيًا أيضًا. إذا كانت ساعات النوم خارج هذا النطاق بشكل منتظم، أو كان الطفل يشخر أو يبدو نعسانًا خلال النهار، فيجب مراجعة طبيب الأطفال.

ويساعد إنشاء روتين نوم هادئ ومنتظم في تحسين جودة النوم، كما هو الحال مع البالغين. ومع ذلك، تؤكد بينستري على أهمية ألا يقارن الآباء نوم أطفالهم بغيرهم، أو يشعروا بالضغط لتحقيق معايير غير واقعية. فالتفاوت في النوم أمر طبيعي، ولا توجد قاعدة واحدة لتحديد من هو "النائم الجيد".



