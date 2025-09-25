ارتفاع الكورتيزول في شعر الأطفال مرتبط بمشاكل الصحة النفسية

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة واترلو عن أدلة واعدة تفيد بأن تركيبة الشعر، وبشكل خاص مستويات هرمون الكورتيزول، قد تقدم رؤى مهمة حول الصحة النفسية للأطفال الذين يعانون من أمراض جسدية مزمنة. عادةً ما يُنظر إلى الشعر والعناية به باعتبارهما انعكاسا للأسلوب الشخصي أو عادات النظافة، لكن هذا البحث يستكشف الشعر كعلامة حيوية غير جراحية للتوتر والصحة النفسية.

وركزت الدراسة، التي قادها الباحثون إي. ليتلر، زي. بات، أ. غونزاليس، وم. فيرو، على 244 طفلاً كندياً تتراوح أعمارهم بين 2 و16 عاماً يعانون من حالات صحية مزمنة. ومن المعروف أن هذه الفئة من الأطفال معرضة بشكل أكبر لمشكلات الصحة النفسية مقارنة بأقرانهم الأصحاء. وعلى مدار أربع سنوات، قام الباحثون بقياس تركيز الكورتيزول في الشعر (HCC)، وهي طريقة تعكس التعرض الطويل الأمد للكورتيزول بطريقة أكثر سهولة وأقل إزعاجاً من اختبارات الدم أو اللعاب.

والكورتيزول هو هرمون يفرزه الجسم استجابة للتوتر، وتركيزه المرتفع على مدى فترة طويلة قد يدل على تعرض مستمر أو مكثف للتوتر. وحددت الدراسة ثلاثة أنماط مميزة لمستويات الكورتيزول بين المشاركين: مستويات مرتفعة باستمرار، مستويات مرتفعة تنخفض مع الوقت، ومستويات منخفضة باستمرار. ولاحظ الباحثون أن أكثر من ثلثي الأطفال حافظوا على مستويات مرتفعة من الكورتيزول طوال فترة الدراسة.

والأطفال الذين لديهم مستويات مرتفعة وثابتة من الكورتيزول كانوا أكثر عرضة لمشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب مقارنة بالأطفال الذين لديهم مستويات منخفضة أو متراجعة. أما الأطفال الذين انخفضت لديهم مستويات الكورتيزول من مرتفعة إلى منخفضة، فكانوا أقل عرضة لمشاكل سلوكية وأعراض الاكتئاب والقلق.

وتشير هذه النتائج إلى أن قياس الكورتيزول في الشعر قد يكون أداة تنبؤية فعالة لتحديد الأطفال الذين يواجهون خطراً أكبر للإصابة بمشاكل الصحة النفسية. وتوفر هذه الطريقة غير الجراحية إمكانية التدخل المبكر دون الحاجة إلى اختبارات دم أو تقييمات نفسية مكثفة.

ورغم أن البحث الحالي يركز على الأطفال المصابين بأمراض مزمنة، إلا أن الدراسات المستقبلية قد تستكشف ما إذا كانت هذه الأنماط موجودة أيضاً لدى الأطفال الأصحاء. ويمثل استخدام مستويات الكورتيزول في الشعر كعلامة حيوية بسيطة وفعالة أملاً كبيراً لتعزيز رعاية الصحة النفسية والكشف المبكر لدى الأطفال المعرضين للخطر.



