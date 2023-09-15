فريق طبي ينهي تجربة ناجحة لزراعة كلية "خنزير" بجسم إنسان

وقالت الوكالة، إن الفريق الطبي أعاد جثة الرجل الذي خضع للتجربة إلى أسرته، لتكون هذه أنجح عملية زراعة لكلية خنزير معدلة وراثيًّا.

وقال مدير معهد لانغون لزراعة الأعضاء التابع لجامعة نيويورك، روبرت مونتغمري، إنه يشعر "بمزيج من الإثارة والارتياح"، مشيرًا إلى أن "هذا يمنحنا الثقة في المحاولات المقبلة".

وأكد مونتغمري أن عمليات زراعة أعضاء الحيوان داخل جسد الإنسان، "أمر بالغ الأهمية، لمواجهة النقص في الأعضاء البشرية في البلاد"، حيث هناك أكثر من 100 ألف شخص على قوائم الانتظار، يحتاج أغلبهم إلى كلى، وربما يموت الآلاف منهم وهم ينتظرون.