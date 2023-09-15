فريق طبي ينهي تجربة ناجحة لزراعة كلية "خنزير" بجسم إنسان
حقق فريق طبي أمريكي نجاحًا وصف بأنه "تاريخي وغير مسبوق"، بعدما انتهت تجربة زراعة كلية خنزير في جسم إنسان، واستمرت بالعمل لمدة شهرين بشكل طبيعي.
وأعلن الفريق الطبي، انتهاء التجربة التي نفذها مجموعة جراحين في جامعة نيويورك واستمرت شهرين، لتعمل كلية داخل جسم رجل يعاني من موت دماغي، بشكل طبيعي.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن التجربة انتهت بنجاح "كبير وقياسي"، مشيرة إلى أن ذلك يمهد الطريق أمام الأطباء لتجربتها على شخص على قيد الحياة.
وقالت الوكالة، إن الفريق الطبي أعاد جثة الرجل الذي خضع للتجربة إلى أسرته، لتكون هذه أنجح عملية زراعة لكلية خنزير معدلة وراثيًّا.
وقال مدير معهد لانغون لزراعة الأعضاء التابع لجامعة نيويورك، روبرت مونتغمري، إنه يشعر "بمزيج من الإثارة والارتياح"، مشيرًا إلى أن "هذا يمنحنا الثقة في المحاولات المقبلة".
وأكد مونتغمري أن عمليات زراعة أعضاء الحيوان داخل جسد الإنسان، "أمر بالغ الأهمية، لمواجهة النقص في الأعضاء البشرية في البلاد"، حيث هناك أكثر من 100 ألف شخص على قوائم الانتظار، يحتاج أغلبهم إلى كلى، وربما يموت الآلاف منهم وهم ينتظرون.