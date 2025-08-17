أحمر الشفاه قد يكون ضارًا.. كلمتان تكشفان الحقيقة

يُعد أحمر الشفاه من مستحضرات التجميل الجذابة والجريئة إذ يضفي تباينًا فوريًّا وجاذبية على ملامح المرأة، لكن بحسب دراسات جديدة فإنه يشكل خطرا صحيا.

من جانبه تحدث جراح العظام الدكتور منان عن الآثار السلبية لأحمر الشفاه في فيديو عبر إنستغرام، قائلا: "قد يكون أحمر الشفاه سببًا لتأخر دورتك الشهرية. إذا رأيتِ هاتين الكلمتين على العبوة، فتخلصي منه فورًا، حيث تحتوي العديد من أنواع أحمر الشفاه، وخاصةً الرخيصة أو غير الخاضعة للرقابة، على مواد كيميائية قد تؤثر سلبًا في الهرمونات".

وأوضح الجراح قائلًا: "المُسبب الرئيسي هو مادة BPA (بيسفينول أ)، الموجودة في العبوات البلاستيكية، والتي تُحاكي هذه المادة هرمون الإستروجين، وقد تُسبب اضطرابًا في الجهاز الهرموني في الجسم.

لذا، "إليكِ كلمتان يجب عليكِ البحث عنهما وتجنبهما تمامًا: ميثيل بارابين وبروبيل بارابين. بدلًا من ذلك، ابحثي عن عبارة "خالٍ من PPA" أو "خالٍ من البارابين" على الملصق."

وفي النهاية، يعد الانتباه لمكونات أحمر الشفاه أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحتكِ الهرمونية وتجنب المخاطر المحتملة. واختاري دائمًا المنتجات الآمنة والخالية من المواد الضارة مثل BPA والبارابين، ولا تترددي في قراءة الملصقات بعناية قبل الشراء.







