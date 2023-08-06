طبيبة تحذر: لا تتناول هذه المشروبات مع اللحوم المشوية

حذرت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ من تناول بعض المشروبات مع اللحوم المشوية.

ونصحت كاشوخ بعدم شرب المشروبات الكحولية مع اللحوم المشوية إذ إنها صعبة الهضم ومع اختلاطها بالكحول تتسبب بكابوس هضمي.

وفي حديثها لموقع Gazeta.Ru، حذرت كاشوخ أيضا من شرب العصائر الغنية بالسكر، مع تناول اللحم المشوي، إذ إنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، ويتسبب الجمع بينهما بزيادة الوزن.

ودعت الأخصائية إلى تناول مشروبات دافئة مثل الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب، مشددة على ضرورة أن تتساوى حرارة تلك المشروبات مع حرارة الغرفة أو أن تكون أعلى.