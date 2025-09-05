أطعمة قد تُفاقم الصدفية وأخرى تُخففها.. ما الذي يجب تجنبه؟

الصدفية مرض مناعي ذاتي مزمن، تسببه عوامل جينية ومناعية وبيئية، وتتمثل علاماته المبكرة في ظهور بقع جلدية ملتهبة، متقشرة ومثيرة للحكة.

وفي حديثها لـHT Lifestyle، أوضحت الدكتورة بريانكا كوري، استشارية الأمراض الجلدية في مستشفى أستر وايتفيلد ببنغالورو، أن بعض الأطعمة يمكن أن تثير أعراض الصدفية، بينما تسهم أطعمة أخرى في تخفيف الالتهاب وتحسين صحة الجلد.

وأكدت كوري أن "النظام الغذائي لا يُعالج الصدفية بشكل مباشر، لكنه يُساعد على تقليل النوبات، وتقوية حاجز الجلد، وتعزيز الصحة العامة" من خلال تجنب الأطعمة المُحفزة للالتهاب.

فيما يأتي بعض النصائح لعلاج الصدفية:

تناول الأطعمة المضادة للالتهابات

تحتوي الفواكه الملونة المتنوعة، والخضراوات الورقية الداكنة، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والأسماك الزيتية (السلمون، والسردين، والماكريل) على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تُخفف الالتهابات في الجسم، وتُعزز وظائف الجهاز المناعي، وتُخفف من تهيج الجلد.

ينبغي أخذ هذه العناصر في الاعتبار وممارستها عند تحضير الطعام وطهيه لمرضى الصدفية.

أخبار ذات علاقة إلى مرضى الصدفية.. احذروا نقص هذا الفيتامين

الحفاظ على الوزن الطبيعي

زيادة وزن الجسم تُفاقم الصدفية وتُقلل فاعلية علاجك. باتباع نظام غذائي صحي (تعديل أحجام الحصص والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الكاملة)، فإن التحكم في وزنك يُقلل تفاقم الصدفية ويُحسّن العلاج.

الحد من تناول الأطعمة المصنعة والسكرية

الأطعمة المقلية، والوجبات الخفيفة المصنعة، والنظام الغذائي الغني بالسكريات، كلها عوامل قد تُسبب التهابًا جهازيًّا؛ ما قد يُفاقم الصدفية أو يُحفز ظهورها.

سيساعد تقليل تناول الأطعمة المصنعة، والمشروبات السكرية، والأطعمة غير الصحية على تحسين صحة الجلد بشكل عام وتخفيف أعراضه.

الحد من استهلاك الكحول والتدخين والأطعمة الغنية بالدهون

هناك علاقة وثيقة بين استهلاك الكحول وزيادة عدد نوبات الصدفية لدى مرضى الصدفية.

يؤثر الكحول أيضًا في بعض أدوية علاج الصدفية، لذا يُنصح المرضى بتجنب الكحول أو تقليل استهلاكه قدر الإمكان، مع تقليله بين الحين والآخر.

كما ينبغي الحد من التدخين وتناول الأطعمة الغنية بالدهون، مثل الجبن والأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء.

أخبار ذات علاقة 3 علاجات جديدة واعدة لمرض الصدفية

اشرب الماء

الماء هو جزء آخر من حاجز الجلد الصحي والوظيفي، وبالنسبة للأشخاص المصابين بالصدفية فإن شرب الماء والبقاء رطبًا سيساعد على تخفيف الجفاف والحكة والتقشر.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د

يعاني معظم المصابين بالصدفية من نقص فيتامين د، والمصادر الموثوقة لفيتامين د، مثل الحبوب المدعمة، ومنتجات الألبان، والبيض، والأسماك الدهنية، بالإضافة إلى التعرض الآمن لأشعة الشمس، يمكن أن تساعد على تنظيم جهاز المناعة وتقليل شدة الأعراض.