نصائح خبراء هارفارد لتألق البشرة في الأربعينات من العمر

سلطت جامعة هارفارد، الضوء على الأساليب المتنوعة التي من الممكن أن تتبناها النساء تجاه بشرتهن ومظهرهن المتغير بعد الأربعينات من عمرهن.

وبحسب تقرير الجامعة الذي نشره موقع "jagran"، تتبنى بعض النساء التطور الطبيعي لأشكالهن مع مرور الوقت، بينما يبحث البعض الآخر منهن عن وسائل لتأخير هذه التغييرات أو تقليلها، مدركات لتأثير نمط الحياة والعوامل البيئية على ظهور آثار الشيخوخة على البشرة.

وتؤكد جامعة هارفارد أن الممارسات الصحية، على الرغم من أنها لا توقف عملية التقدم بالعمر الفطرية، من الممكن أن تفيد صحة البشرة بشكل كبير على المدى الطويل.

وأوردت الجامعة في تقريرها 5 تقنيات فعالة لتجديد الشباب والحفاظ على مظهر متألق بعد سن الأربعين:

1. اتباع نظام غذائي متوازن

يبدأ النهج الشامل للجمال من داخل الجسم، من خلال دمج نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية المشتقة من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، وذلك لتعزيز مرونة الجلد ورطوبته. كما تسهم الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في الترطيب الطبيعي؛ ما يخفف من ظهور الخطوط الدقيقة.

2. الالتزام بروتين التنظيف

إن اعتماد روتين التنظيف والتوحيد والترطيب يرسي أساسًا قويًّا للعناية بالبشرة. ويُظهر هذا الثلاثي، عند اتباعه بعناية، تحسينات ملحوظة في صحة البشرة وملمسها.