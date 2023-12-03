نصائح خبراء هارفارد لتألق البشرة في الأربعينات من العمر
سلطت جامعة هارفارد، الضوء على الأساليب المتنوعة التي من الممكن أن تتبناها النساء تجاه بشرتهن ومظهرهن المتغير بعد الأربعينات من عمرهن.
وبحسب تقرير الجامعة الذي نشره موقع "jagran"، تتبنى بعض النساء التطور الطبيعي لأشكالهن مع مرور الوقت، بينما يبحث البعض الآخر منهن عن وسائل لتأخير هذه التغييرات أو تقليلها، مدركات لتأثير نمط الحياة والعوامل البيئية على ظهور آثار الشيخوخة على البشرة.
وتؤكد جامعة هارفارد أن الممارسات الصحية، على الرغم من أنها لا توقف عملية التقدم بالعمر الفطرية، من الممكن أن تفيد صحة البشرة بشكل كبير على المدى الطويل.
وأوردت الجامعة في تقريرها 5 تقنيات فعالة لتجديد الشباب والحفاظ على مظهر متألق بعد سن الأربعين:
1. اتباع نظام غذائي متوازن
يبدأ النهج الشامل للجمال من داخل الجسم، من خلال دمج نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية المشتقة من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، وذلك لتعزيز مرونة الجلد ورطوبته. كما تسهم الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في الترطيب الطبيعي؛ ما يخفف من ظهور الخطوط الدقيقة.
2. الالتزام بروتين التنظيف
إن اعتماد روتين التنظيف والتوحيد والترطيب يرسي أساسًا قويًّا للعناية بالبشرة. ويُظهر هذا الثلاثي، عند اتباعه بعناية، تحسينات ملحوظة في صحة البشرة وملمسها.
3. جلسات الوجه العلاجية لتجديد شباب البشرة
لا تقدم الجلسات العلاجية تجديدًا للبشرة فحسب، بل تعمل أيضًا كتجربة علاجية، اذ تساعد في التنظيف العميق وتعزيز الدورة الدموية وإزالة السموم ومعالجة المسببات التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب.
4. حماية لا غنى عنها من أشعة الشمس
يعد إعطاء الأولوية لتطبيق واقي الشمس أمرًا أساسيًّا للعناية بالبشرة في أي عمر. وتلعب حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة دورًا محوريًّا في منع الشيخوخة المبكرة وتغيير اللون ومختلف المشكلات الأخرى المتعلقة بالبشرة.
5. الترطيب اليومي للبشرة
يعد ترطيب البشرة المستمر أمرًا محوريًّا لتجنب الجفاف والمضاعفات الجلدية المرتبطة به. كما إن الاستخدام المنتظم للمرطب يحافظ على ليونة البشرة وامتلائها؛ ما يضمن الترطيب الكافي.
وتعمل هذه الممارسات الشاملة كمنارات للنساء اللواتي يسعين إلى الحفاظ على حيوية بشرتهن بعد الأربعين من عمرهن.
وفي حين أن تبني عملية التقدم بالسن الطبيعية يبقى خيارًا شخصيًّا، إلا أن هذه الإستراتيجيات تؤكد الخطوات الاستباقية التي يمكن للمرأة اتخاذها لتعزيز صحة البشرة وإشراقها.
المصدر: موقع "jagran"