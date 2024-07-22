قال مسؤولون حكوميون، اليوم الاثنين، إنه جرت فحوص على أكثر من 16500 من الماعز والأغنام لاكتشاف عدوى فيروسية تعرف باسم طاعون الماعز وسط اليونان، بعد أن ثبتت إصابة تسعة حيوانات الأسبوع الماضي في وحدات زراعية بالمنطقة.

واكتشفت اليونان لأول مرة وفقا لوكالة "رويترز"، تفشي فيروس (طاعون المجترات الصغيرة) المعروف أيضا باسم طاعون الماعز في 11 يوليو تموز.

وأعدم حتى الآن نحو 2500 رأس من الماشية، جميعها في المزارع المتضررة في منطقتي لاريسا وتريكالا.

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وقال مسؤول، إن اليونان لا تزال تحاول تحديد مصدر تفشي المرض في البلاد.

وسيتم نشر أكثر من 100 طبيب بيطري في القطاع العام والجيش لفحص الماشية، ومن المتوقع فحص 120 ألف حيوان إضافي بحلول يوم الجمعة.

وقال المسؤول: "بالطبع، سيكون هناك المزيد من الاختبارات، إذا لزم الأمر... ويجري الآن تحقيق وبائي لتحديد كيف بدأ الأمر".

ويسبب الفيروس الحمى والالتهابات والتقرحات وصعوبة التنفس والإسهال في الحيوانات المصابة. ولا يشكل أي خطر على صحة الإنسان.

ووضعت السلطات المحلية الأغنام والماعز في الحجر الصحي، وحظرت ذبحها في منطقة ثيساليا حتى 26 يوليو تموز.