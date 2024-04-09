المضادات الحيوية النفسية.. حليف محتمل ضد الاكتئاب

يشكل الاكتئاب، وهو مشكلة صحية عالمية منتشرة، تحديات كبيرة لما له من تأثير ضار على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، إلا أن الأبحاث الناشئة تشير إلى وسيلة جديدة للعلاج من خلال الأدوية النفسية.

وقال موقع "نيوز ميديكال" إنه في دراسة شاملة نُشرت مؤخرًا في مجلة Nutrients المرموقة، اكتشف الباحثون الإمكانات العلاجية للمضادات الحيوية النفسية في تخفيف الاكتئاب من خلال استعادة التوازن الميكروبي، وتعديل محور الميكروبيوم والأمعاء والدماغ.

الاكتئاب المتمرد

ويفرض الاكتئاب خسائر فادحة، ليس فقط من حيث المعاناة الفردية ولكن أيضًا من خلال فقدان الإنتاجية، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وشبح الانتحار المثير للقلق، ومحور هذه الدراسة هو مفهوم دسباقتريوز، وهو خلل في ميكروبيوم الأمعاء، والذي يمكن أن يعطل محور الأمعاء والدماغ، وبالتالي يعجل أو يفاقم أعراض الاكتئاب.

ووفقا للدراسة تمارس المضادات الحيوية النفسية، وهي فئة من البكتيريا المفيدة، تأثيرات إيجابية على المسارات الفسيولوجية المختلفة المرتبطة بالاكتئاب، بما في ذلك حاجز الأمعاء، والاستجابات المناعية، ومستويات الكورتيزول، ومحور الغدة النخامية والكظرية.

وأوضحت الدراسة أنه من الأمور الواعدة بشكل خاص هو تطبيقها المحتمل في حالات الاكتئاب المتمرد، حيث أثبتت العلاجات التقليدية عدم فعاليتها.