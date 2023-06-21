ما العلاقة بين تعلم لغة ثانية وصحة الدماغ؟
من الممكن أن يتعجب البعض عند ربط تعلم لغة ثانية بصحة الدماغ، ولكن هذا ما برهنته دراسات علمية حديثة بأنه عند تعلم اللغة تتحسن صحة الدماغ وبالتالي يصبح هناك تحسن في كافة الوظائف التي يقوم بها.
وبحسب المقال الذي نشر في موقع "بور أوف بوزيتيفيتي"، يعزز تعلم اللغة الثانية من الأداء الأكاديمي للطلاب، بالإضافة إلى تقوية العقل، ومن الممكن أن يعيد توصيل الدماغ ويغير بنيته الأساسية.
وأظهرت دراسة من جامعة "كامبريدج"، وفقًا للمقال، أن اللغة الثانية تعزز الانتباه، وتزيد أيضًا من القدرة على تعدد المهام، كما إن اللغة الثانية تزيد من احترام الذات.
وبيَّنت أن تعلم اللغة الثانية قد قلل من معدلات الخرف والضعف الإدراكي عند كبار السن، كما تعافوا بسرعة أكبر من مشاكل صحية خطيرة، مثل: السكتات الدماغية، وإصابات الدماغ".
وتعلم اللغة الثانية يوسع الذاكرة، ويعزز التعاطف والإبداع، ويساعد على توسيع قدرة الدماغ، وخلق نقاط تشابكات عصبية جديدة في الدماغ.