ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة

logo
صحة

السعال المستمر.. هل يعكس اضطرابًا في الجهاز الهضمي؟

السعال المستمر.. هل يعكس اضطرابًا في الجهاز الهضمي؟
شاب مُصاب بالسعال المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز

إذا كنت تعاني من سعال مستمر لا يزول رغم العلاجات، فقد لا يكون السبب في رئتيك إطلاقًا، ومن المثير للدهشة أن بعض مشاكل الجهاز الهضمي قد تُحفز السعال، مما يُسبب حيرةً للمرضى في كثير من الأحيان.

وكشف الدكتور جوزيف سلهب، طبيب جهاز هضمي معتمد ومؤثر صحي شهير عن حالة هضمية مفاجئة غالبًا ما تمر دون أن يُلاحظها أحد، ولكنها قد تكون السبب وراء السعال المزمن.

وأوضح أن الكثيرين يجهلون هذه الحقيقة الطبية، قائلاً: "معظم الناس لا يعرفون هذا وإن الحاجة المستمرة لتفريغ الحلق، أو الشعور بطعم لاذع في الفم، أو السعال المزمن، أو الشعور بألم في الرقبة قد لا يكون ناتجًا عن حساسية ، بل قد يكون ناتجًا عن ارتجاع المريء. وعندما يُدغدغ الحنجرة، فقد يُسبب سعالًا مزمنًا وتُسمى هذه المتلازمة ارتجاع المريء الحنجري البلعومي".

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

هل من الآمن استخدام "شراب السعال" بعد شهر من فتحه؟

وأضاف أن تشخيص ارتجاع المريء قد يكون صعبًا لأن المرضى قد لا يعانون أحيانًا من الأعراض النموذجية له. 

ويقول الدكتور جوزيف: "أحيانًا، لا يعاني المصابون بارتجاع المريء من الأعراض المعتادة لارتجاع المريء، مما يجعل تشخيصه صعبًا نوعًا ما. لهذا السبب غالبًا ما يُخلط بينه وبين الحساسية، وإذا كنت تعاني من هذه الأعراض وتتناول أدوية للحساسية، فعليك استشارة طبيبك بشأن ارتجاع المريء".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC