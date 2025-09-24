السعال المستمر.. هل يعكس اضطرابًا في الجهاز الهضمي؟

إذا كنت تعاني من سعال مستمر لا يزول رغم العلاجات، فقد لا يكون السبب في رئتيك إطلاقًا، ومن المثير للدهشة أن بعض مشاكل الجهاز الهضمي قد تُحفز السعال، مما يُسبب حيرةً للمرضى في كثير من الأحيان.

وكشف الدكتور جوزيف سلهب، طبيب جهاز هضمي معتمد ومؤثر صحي شهير عن حالة هضمية مفاجئة غالبًا ما تمر دون أن يُلاحظها أحد، ولكنها قد تكون السبب وراء السعال المزمن.

وأوضح أن الكثيرين يجهلون هذه الحقيقة الطبية، قائلاً: "معظم الناس لا يعرفون هذا وإن الحاجة المستمرة لتفريغ الحلق، أو الشعور بطعم لاذع في الفم، أو السعال المزمن، أو الشعور بألم في الرقبة قد لا يكون ناتجًا عن حساسية ، بل قد يكون ناتجًا عن ارتجاع المريء. وعندما يُدغدغ الحنجرة، فقد يُسبب سعالًا مزمنًا وتُسمى هذه المتلازمة ارتجاع المريء الحنجري البلعومي".

وأضاف أن تشخيص ارتجاع المريء قد يكون صعبًا لأن المرضى قد لا يعانون أحيانًا من الأعراض النموذجية له.

ويقول الدكتور جوزيف: "أحيانًا، لا يعاني المصابون بارتجاع المريء من الأعراض المعتادة لارتجاع المريء، مما يجعل تشخيصه صعبًا نوعًا ما. لهذا السبب غالبًا ما يُخلط بينه وبين الحساسية، وإذا كنت تعاني من هذه الأعراض وتتناول أدوية للحساسية، فعليك استشارة طبيبك بشأن ارتجاع المريء".