انتبه لأطرافك الباردة.. قد تكون إشارة لارتفاع الكوليسترول

قد يزيد ارتفاع مستويات الكوليسترول من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، ما يجعل من الضروري مراقبة مستوياتك والتأكد من أنها ضمن النطاق الصحي.

ومع ذلك، غالبًا لا يسبب ارتفاع الكوليسترول أي أعراض واضحة، ما يعني أن تجاهله قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وفقاً لصحيفة "ميرور".

لذلك، من المهم الانتباه لأي علامات قد يشير بها جسمك إلى وجود ارتفاع في الكوليسترول.

ورغم أن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة أنك مصاب، إلا أنه من الضروري مراجعة طبيبك العام لتحديد السبب الأساسي.

وبهذا الخصوص سلط حساب طبي على تيك توك الضوء على أربع علامات قد تدل على ارتفاع الكوليسترول دون علمك، وأبرزها عرض يُغفل عنه كثيرًا خلال فصل الشتاء وهو خدر أو برودة الأطراف.

وأوضح الحساب "انخفاض تدفق الدم الناتج عن الشرايين المسدودة قد يجعل يديك وقدميك تشعران بالبرودة".

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن ارتفاع الكوليسترول يزيد من خطر الإصابة بمرض الشرايين الطرفية (PAD)، حيث تؤدي تراكمات الدهون في الشرايين إلى الحد من تدفق الدم إلى عضلات الساق.

كما توضح WebMD أن مرض الشرايين الطرفية يمكن أن يعيق تدفق الدم إلى القدمين، ما يسبب شعورًا بالبرودة في الأطراف.

وفي حال تُرك هذا الوضع دون علاج، قد يتطور الأمر إلى حالة نقص تروية الأطراف الحرجة (CLI)، التي تحدث عندما يصبح تدفق الدم إلى الساقين محدودًا بشدة، ما يهدد صحة الأطراف بشكل خطير.