منها "علاج السرطان".. ألتمان يبشر بثورة "الذكاء الوفير"

كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI" المطورة لبرنامج "ChatGPT"، عن رؤيته لمستقبل الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه قد يفتح آفاقًا جديدة في المجالات الطبية والتعليمية، بما في ذلك إمكانية التوصل إلى علاج نهائي للسرطان.

وفي منشور على مدونته بعنوان "الذكاء الوفير"، أوضح ألتمان أن تقدم قدرات المعالجة للذكاء الاصطناعي قد يمكنه من مواجهة بعض أصعب المشكلات العالمية.

وقال: "إذا استمر الذكاء الاصطناعي في هذا المسار، فقد نشهد إنجازات مذهلة، ربما مع قوة معالجة تصل إلى 10 غيغاواط، مثل اكتشاف علاج نهائي للسرطان، أو إنشاء نظام تعليمي مخصص لكل طالب في العالم".

وأشار، وفقاً لصحيفة "الإندبندنت"، إلى أن "OpenAI" تخطط لبناء مصنع قادر على إنتاج بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بطاقة 1 غيغاواط أسبوعيًا، موضحًا أن الوصول لهذا المستوى قد يستغرق عدة سنوات.

ويأتي حديثه في وقت باتت فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي حاضرة في البحث العلمي، إذ ساعدت أدوات مثل "AlphaFold" التابعة لشركة غوغل "DeepMind" في تسريع أبحاث اللقاحات والأدوية، وساهمت أنظمة أخرى في تحسين تشخيص السرطان، وإن لم تحقق بعد علاجًا نهائيًا لأي مرض.

ويؤكد خبراء أن التحدي يكمن في أن السرطان ليس مرضًا واحدًا بل مئات الأنواع، ما يجعل ابتكار علاج شامل أمرًا معقدًا حتى مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا.