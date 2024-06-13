حرقة المعدة قد تكون خطيرة.. 3 علامات احذرها
الشعور المفاجئ بالضيق والحرقة في المعدة يمكن أن يكون شديد الإزعاج للبعض، لكن خبراء في مجال الصحة أكدوا أنه قد يكون إشارة على مشكلة صحية خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، هناك 3 أعراض رئيسة يمكن أن ترافق حريقة المعدة يجب الانتباه إليها، والتي قد تشير إلى حدوث مضاعفات أكثر خطورة:
ضغط وألم مستمر في الصدر
إذا شعرت بألم مستمر وضغط في الصدر إلى جانب حرقة في المعدة، فقد يكون هذا علامة على الذبحة الصدرية أو نوبة قلبية وشيكة.
وفي حال امتد الألم لمناطق أخرى مثل الفك أو الظهر، فعليك طلب الرعاية الطبية فوراً.
طعم حامض في فمك
الإحساس بطعم حامض في الفم يمكن أن يكون علامة على ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء، ويشير إلى مشكلة في الجهاز الهضمي، ولكن إذا كان هذا العرض مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ألم شديد في الصدر، فيجب التحقق من الحالة الصحية بشكل عاجل.
ضيق في التنفس
إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس وألم في الصدر، فقد يكون هذا مزيجًا خطيرًا من الأعراض المرتبطة بمشكلة كبيرة في القلب مثل النوبة القلبية، وهنا يجب عليك الاتصال بالطوارئ فورًا، خصوصا إذا ظهرت هذه الأعراض عليك أثناء فترة الراحة أو النشاط البدني الخفيف.