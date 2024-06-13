حرقة المعدة قد تكون خطيرة.. 3 علامات احذرها

الشعور المفاجئ بالضيق والحرقة في المعدة يمكن أن يكون شديد الإزعاج للبعض، لكن خبراء في مجال الصحة أكدوا أنه قد يكون إشارة على مشكلة صحية خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، هناك 3 أعراض رئيسة يمكن أن ترافق حريقة المعدة يجب الانتباه إليها، والتي قد تشير إلى حدوث مضاعفات أكثر خطورة:

ضغط وألم مستمر في الصدر

إذا شعرت بألم مستمر وضغط في الصدر إلى جانب حرقة في المعدة، فقد يكون هذا علامة على الذبحة الصدرية أو نوبة قلبية وشيكة.

وفي حال امتد الألم لمناطق أخرى مثل الفك أو الظهر، فعليك طلب الرعاية الطبية فوراً.