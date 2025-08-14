تناول الموز على الإفطار.. فوائد مذهلة يجب معرفتها

يُعد الموز من أكثر الفواكه شيوعًا وسهولة في التناول، إلا أن قيمته الغذائية تتجاوز كونه خيارًا سريعًا ولذيذًا للإفطار، إذ يقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية.

يمنح الموز الجسم طاقة مستقرة بفضل احتوائه على الكربوهيدرات الطبيعية وفيتامينات "ب" مثل B6، كما تساعد أليافه على إبطاء امتصاص السكر؛ ما يحافظ على النشاط لفترات أطول دون ارتفاع مفاجئ في مستويات الجلوكوز.

كما يحتوي على 3 إلى 5 جرامات من الألياف، إضافة إلى النشا المقاوم والبريبايوتكس التي تدعم نمو البكتيريا النافعة وتحسن عملية الهضم، وهو ما يفسر إدراجه في النظام الغذائي BRAT المخصص لتهدئة المعدة.

ويمثل الموز مصدرًا غنيًّا بالبوتاسيوم الذي يساعد على خفض الصوديوم في الجسم، وتحسين تدفق الدم، ودعم صحة القلب والعضلات، إلى جانب المساهمة في تنظيم مستويات السكر.

أما فيتامين B6 والتربتوفان في الموز، فيلعبان دورًا في إنتاج هرمونات السيروتونين والدوبامين المسؤولة عن تحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب، بينما تدعم مضادات الأكسدة وفيتامين C والمنغنيز جهاز المناعة وتقلل آثار الإجهاد التأكسدي.

ويُعد الموز خيارًا مثاليًّا قبل أو بعد التمرين، لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان على منع التشنجات وتسريع التعافي العضلي.

ورغم فوائده، قد يسبب الموز ارتفاعًا في سكر الدم إذا تم تناوله بمفرده، خاصة لدى مرضى السكري، كما يجب الحذر لدى المصابين بأمراض الكلى بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم. وقد يثير أيضًا الصداع النصفي أو أعراض القولون العصبي لدى بعض الأشخاص.

يمكن تناوله في أي وقت من اليوم، إلا أن تناوله صباحًا يعزز الطاقة والهضم، بينما قد يسهم مساءً في الاسترخاء وتحسين النوم بفضل محتواه من التربتوفان والمغنيسيوم.