4 طرق "بسيطة" لتعزيز السعادة بعد بلوغ الـ65

مع تقدم العمر، يبحث الكثيرون عن طرق لتعزيز سعادتهم ورفاههم، وكشفت الأبحاث الحديثة عن أن التعديلات الصغيرة في الروتين اليومي يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في جودة الحياة خصوصا لدى كبار السن.

وبحسب موقع مستشفى "كليفلاند" الأمريكي، إليك 5 طرق لتعزيز السعادة بعد سن الـ65:

حارب الألم بالحركة اللطيفة

حتى إذا كنت تعاني مشاكل صحية، كالتهاب المفاصل، فإن التمارين الخفيفة مثل اليوغا العلاجية وتمارين الكرسي أو المشي الخفيف في الحديقة يمكن أن تساعد على تخفيف الألم وتعزيز المزاج.

إدارة مستويات السكر في الدم

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فإن التحكم في مستويات السكر هو المفتاح لحياة مريحة. واحرص على تناول الخضاروات والألياف والأطعمى الصحية الأخرى.

أخبار ذات علاقة كيف يمكن لكبار السن ممارسة الرياضة في الصيف؟

تبني عادات غذائية صحية

استهلك مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، ويفضل أن تكون طازجة أو مجمدة. ولا تنسى الحبوب الكاملة والكربوهيدرات الصحية، وتناول مصادر البروتين مثل الفاصوليا.

دمج النشاط والاسترخاء في روتينك

ابحث عن أنشطة بدنية ملائمة، وخصص وقتًا يوميًّا لممارسة الاسترخاء من خلال التأمل أو تصفح الكتب والمجلات.