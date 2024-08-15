عاجل

حزب الله: قصفنا موقع معيان باروخ الإسرائيلي بقذائف المدفعية
logo
صحة

4 طرق "بسيطة" لتعزيز السعادة بعد بلوغ الـ65

4 طرق "بسيطة" لتعزيز السعادة بعد بلوغ الـ65
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
15 أغسطس 2024، 7:34 ص

مع تقدم العمر، يبحث الكثيرون عن طرق لتعزيز سعادتهم ورفاههم، وكشفت الأبحاث الحديثة عن أن التعديلات الصغيرة في الروتين اليومي يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في جودة الحياة خصوصا لدى كبار السن. 

وبحسب موقع مستشفى "كليفلاند" الأمريكي، إليك 5 طرق لتعزيز السعادة بعد سن الـ65: 

حارب الألم بالحركة اللطيفة

حتى إذا كنت تعاني مشاكل صحية، كالتهاب المفاصل، فإن التمارين الخفيفة مثل اليوغا العلاجية وتمارين الكرسي أو المشي الخفيف في الحديقة يمكن أن تساعد على تخفيف الألم وتعزيز المزاج.

إدارة مستويات السكر في الدم

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فإن التحكم في مستويات السكر هو المفتاح لحياة مريحة. واحرص على تناول الخضاروات والألياف والأطعمى الصحية الأخرى. 

أخبار ذات علاقة

كيف يمكن لكبار السن ممارسة الرياضة في الصيف؟

تبني عادات غذائية صحية

استهلك مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، ويفضل أن تكون طازجة أو مجمدة. ولا تنسى الحبوب الكاملة والكربوهيدرات الصحية، وتناول مصادر البروتين مثل الفاصوليا.

دمج النشاط والاسترخاء في روتينك

ابحث عن أنشطة بدنية ملائمة، وخصص وقتًا يوميًّا لممارسة الاسترخاء من خلال التأمل أو تصفح الكتب والمجلات.

كبار السنمرض السكري

أخبار ذات صلة

"غير مسبوق".. جامعة مصرية تنجح في فصل توأم ملتصق الرأس (صور)‎
"غير مسبوق".. جامعة مصرية تنجح في فصل توأم ملتصق الرأس (صور)‎
إعلان جدري القردة "حالة طوارئ صحية عالمية"
إعلان جدري القردة "حالة طوارئ صحية عالمية"
تحذيرات من استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة
تحذيرات من استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة
ترند "تدوير منتجات العناية بالشعر".. هل ينصح به الأطباء؟
ترند "تدوير منتجات العناية بالشعر".. هل ينصح به الأطباء؟
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC