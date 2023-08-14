هل المتحور الجديد "إيريس" أكثر خطورة من بقية متحورات "أوميكرون"؟

حدثت طفرات متعددة في فيروس كورونا ومتحورات عدة نتجت عنها متحورات فرعية ظهرت بشكل تدريجي، مما أدى إلى ظهور المتحور الجديد "إيريس" الذي يعد أكثر المتحورات قابلية للانتقال السريع والتفشي.

ووفق اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية، الدكتور محمد حسن الطراونة، فإن المتحور الجديد "إيريس" (EG.5 ) من عائلة متحورات أوميكرون (تنحدر من XBB.1.9.2) وظهرت لأول مرة في شباط/ فبراير، وصنفته منظمة الصحة العالمية (WHO) على أنه "متغير تحت المراقبة" في 19 تموز/ يوليو بعد زيادة في إصابات COVID-19 من أوائل الشهر نفسه. وتم الإبلاغ عنه بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، لا سيما في آسيا.

ويشير الطراونة في حديث مع "إرم نيوز" إلى أنه تم تصنيف المتحور الجديد "إيريس" في 9 آب/ أغسطس، من متحور تحت المراقبة إلى متحور مثير للاهتمام ". ويأتي هذا بعد ظهور متغير معين، EG.5.1، المعروف باسم Eris. لكن لم يتم تصنيفه على أنه "متغير مثير للقلق".

وشهد "إيريس" قفزة EG.5 من 7.6 % من جميع التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2 على مستوى العالم في أواخر حزيران/ يونيو إلى 17.4 % في الأسبوع من 17 تموز/ يوليو إلى 23 منه.

ويضيف الطراونة أن "إيريس" تفوق على متغيرات Omicron الأخرى المتداولة في الولايات المتحدة، ويشكل الآن أكبر نسبة من حالات COVID-19 هناك".

وحول اختلاف "إيريس" عن المتحورات الأخرى، يقول الطبيب الطراونة "في هذه المرحلة، لا يوجد دليل على أن EG.5.1 يسبب مرضًا أكثر خطورة من متحورات Omicron الأخرى، ويبدو أنه يسبب أعراضاً مماثلة"، مبيناً "لقد تغير الفيروس تدريجياً، مما جعل EG.5.1 أكثر قابلية للانتقال".

وأكد على أن هذا المتحور رغم تمكنه من التنافس مع المتحورات المتداولة الأخرى، فإنه من غير الواضح ما إذا كان Eris سيتفوق على المتحورات الأخرى أو متى سيتفوق عليها.