"واشوكو".. نظام غذائي ياباني يُخفّف الاكتئاب بنسبة 20٪

توصلت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "Psychiatry and Clinical Neurosciences" إلى أن النظام الغذائي الياباني التقليدي المعروف باسم "واشوكو" قد يكون مفتاحاً لمكافحة الاكتئاب.

ويتميّز هذا النظام بانخفاض الدهون المشبعة والسكريات المضافة، واحتوائه على الألياف، والأحماض الدهنية أوميغا‑3، والأطعمة المخمّرة المفيدة لصحة الأمعاء.

يتضمّن الواشوكو أطعمة، مثل: السمك، وحساء الميسو، والأرز الأبيض، والخضراوات، والملح، وفول الصويا، والفطر، والأعشاب البحرية، والشاي الأخضر.

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ووفقاً للدراسة التي تابعت بيانات 12,500 موظف ياباني بين عامي 2018 و2021، فإن من التزموا بهذا النظام الغذائي كانوا أقل عرضة بنسبة تتراوح بين 17٪ و20٪ للإصابة بأعراض الاكتئاب، مقارنةً بأقرانهم الذين لم يلتزموا به.

وكان الغالبية العظمى من المشاركين (88٪) رجالاً في أوائل الأربعينات من العمر، فيما أبلغ نحو 31٪ عن معاناتهم من أعراض اكتئابية.

وصمّم الباحثون مقياساً من 0 إلى 9 لقياس مدى التزام الأفراد بعناصر الواشوكو الأساسية، مثل تناول الفطر والسمك.

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وبحسب الباحثين، فإن العناصر الغذائية في هذا النظام مثل أوميغا‑3 من الأسماك، ومضادات الأكسدة من الخضراوات والأعشاب البحرية، بالإضافة إلى البروبيوتيك من الصويا المخمّرة، تساهم في تحسين المزاج والكيمياء الدماغية.

كما يُعتقد أن الشاي الأخضر يدعم صحة القلب، ويقلّل من خطر السرطان، والانحدار الإدراكي.