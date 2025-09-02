مواد في طعامك تهدد حياتك.. تعرف عليها

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن دراسة حديثة حذرت من أن بعض المواد المضافة في الأطعمة فائقة المعالجة قد ترفع خطر الوفاة المبكرة.

وقام باحثون ألمان بتحليل بيانات أكثر من 180 ألف مشارك، وصنفوا المواد المضافة إلى خمس فئات رئيسية تشمل النكهات، ومعززات النكهة، وعوامل التلوين، والمحليات، والسكريات، وهي موجودة في أغلب الأطعمة فائقة المعالجة.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة (eClinicalMedicine) أن 12 مادة محددة ترتبط بشكل كبير بزيادة خطر الوفاة، من بينها الغلوتامات والريبونوكلييدات، والمحليات مثل الأسيسلفام والسكرين والسكرالوز، بالإضافة إلى السكريات مثل الفركتوز والمالتوديكسترين.

في المقابل، ارتبطت بعض المواد مثل الجيلاتين بانخفاض المخاطر، بينما لم يظهر الزيت المعدل أو بعض البروتينات تأثيرا كبيرا.

واستخدم الباحثون بيانات من بنك المملكة المتحدة الحيوي، حيث تابعوا المشاركين لمدة 11 عامًا، ووجدوا أن نصف كمية الطعام التي يتناولها المشاركون في المتوسط تتكون من أطعمة فائقة المعالجة، وسجلت 10,203 حالات وفاة خلال هذه الفترة.

وأكد معدو الدراسة أن البيانات مبلّغ عنها ذاتيا، ما قد يؤثر على دقة النتائج.

وأوضح الدكتور صموئيل ديكين من جامعة لندن كوليدج، والمشارك في تأليف الدراسة، أن "الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا يحتوي على أقل قدر من الأطعمة المصنعة شهدوا فقدان وزن أكبر بكثير، مما يعكس أهمية الالتزام بالوجبات الطازجة والمطهية في المنزل."