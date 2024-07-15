لقاح "أسترازينيكا" يصيب 54 ألف مغربي بأعراض جانبية

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، خالد آيت طالب، اليوم الاثنين، أن أكثر من 54 ألف مواطن اشتكوا من أعراض جانبية بعد أن تلقوا لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وقال طالب إن 211 مريضا أبلغوا عن إصابتهم بأعراض جانبية خطيرة، وذلك في رده على سؤال من النائبة في البرلمان نعيمة الفتحاوي، استفسرت فيه عن حقيقة تعرض أشخاص للموت وأمراض بسبب لقاح أسترازينيكا.

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ونفى الوزير أن تكون البلاد قد سجلت أية حالة لمتلازمة نقص الصفائح الدموية المؤدية إلى الوفاة.

وأكد أنه تم إعطاء أكثر من 8 ملايين و866 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال فترة جائحة كورونا، لافتا إلى أن المغرب أسس نظاما لمراقبة الأعراض الجانبية للقاحات في وقت سابق.



وكانت محكمة مغربية ألزمت الحكومة في وقت سابق بدفع تعويض قدره ربع مليون درهم مغربي (25 ألف دولار) لامرأة في قضية تتعلق بمضاعفات بسبب تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية البدء بسحب لقاحها المضاد لكورونا، بعد أن كشفت تقارير إخبارية أن الشركة اعترفت بأن لقاحها يسبب أعراضا جانبية، مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.