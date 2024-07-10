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صحة

بعد معاناة 30 عاماً.. سيدة في الأردن تستعيد حاسم السمع

بعد معاناة 30 عاماً.. سيدة في الأردن تستعيد حاسم السمع
خلال إجراء العمليةالمصدر: بترا
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 11:39 م

استعادت سيدة أردنية حاسة السمع بشكل ملحوظ بعد عملية جراحية "دقيقة جداً" أجرتها مؤخراً لتنهي معاناة استمرت لأكثر من 30 عاماً.

وعانت السيدة من ضعف سمع توصيلي شديد في كلتا الأذنين، ويسمى "الصمم الشبابي"، بحسب مصدر طبي.

وأجرى العملية فريق طبي متخصص من قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى "الملكة علياء العسكري"، وفق وكالة "بترا".

وقام الفريق الطبي بعملية استكشاف الأذن الوسطى واستبدال عظيْمة الركاب المتكلسة بعظيْمة صناعية.

وقال مستشار الأنف والأذن والحنجرة المقدم الطبيب باسم الدعجة، إن العملية أجريت باستخدام الميكروسكوب والمنظار، بدون أي جرح خارجي، وهي تعتبر من العمليات الجراحية الدقيقة جداً.

وأشار إلى أن إلى أن العملية تكللت بالنجاح واستعادت المريضة السمع بشكل ملحوظ بعد العملية مباشرة.

فقدان السمعالأردنعمليات جراحية

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