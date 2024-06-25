خيارات لذيذة وصحية بأقل من 100 سعرة حرارية (إنفوغراف)

في فترة ما بعد الظهيرة، قد يكون من المغري الوصول إلى الحلوى أو الوجبات المليئة بالسكر المصنع، وعلى الرغم من أن اختياراتك قد تكون لذيذة، إلا أنها بالتأكيد غير صحية.

ويقول خبراء في مجال الصحة، إن اختيار الأفراد الوجبات الخفيفة له آثار إيجابية، منها تخفيف الدوار الناتج عن انخفاض السكر وكبح الجوع.

وهنا بعض الوجبات الصغيرة الخفيفة التي تحتوي على أقل من 100 سعر حراري، والتي يحثك أخصائيو التغذية على دمجها في روتينك اليومي، بهدف توفير عناصرغذائية مفيدة لنظامك الغذائي، ومنع الإفراط في تناول الأطعمة السكرية والحفاظ على وزن صحي: