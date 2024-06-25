خيارات لذيذة وصحية بأقل من 100 سعرة حرارية (إنفوغراف)
في فترة ما بعد الظهيرة، قد يكون من المغري الوصول إلى الحلوى أو الوجبات المليئة بالسكر المصنع، وعلى الرغم من أن اختياراتك قد تكون لذيذة، إلا أنها بالتأكيد غير صحية.
ويقول خبراء في مجال الصحة، إن اختيار الأفراد الوجبات الخفيفة له آثار إيجابية، منها تخفيف الدوار الناتج عن انخفاض السكر وكبح الجوع.
وهنا بعض الوجبات الصغيرة الخفيفة التي تحتوي على أقل من 100 سعر حراري، والتي يحثك أخصائيو التغذية على دمجها في روتينك اليومي، بهدف توفير عناصرغذائية مفيدة لنظامك الغذائي، ومنع الإفراط في تناول الأطعمة السكرية والحفاظ على وزن صحي:
بيضة مسلوقة (78 كالوري)
وجبة خفيفة غنية بالبروتين الذي يبقيك ممتلئًا ويساعدك في منع الإفراط في تناول الطعام لاحقًا. كما أنه أحد المصادر الغذائية القليلة التي توفر فيتامين د ، وهو عنصر غذائي رئيس لصحة العظام والصحة العامة.
1 كوب من الفراولة (53 كالوري)
مصدر جيد للألياف وفيتامين C؛ ما يساعد على عملية هضم صحية وشعور بالامتلاء.
15 حبة لوز (100 كالوري)
مصدر رائع للبروتين النباتي وفيتامين E؛ فالبروتين يسهم في إبقائك ممتلئًا، بينما يتمتع فيتامين E بخصائص مهمة مضادة للأكسدة من شأنها أن تدعم صحتك العامة".
بالإضافة إلى ذلك، يوفر اللوز دهونًا أحادية غير مشبعة صحية للقلب، وتخفض نسبة الكوليسترول.
10 حبات جزر صغيرة (50 كالوري)
توفر مصدرًا رائعًا للبيتا كاروتين واللوتين، وهما "مغذيان مهمان لصحة العين".
نصف كوب زبادي يوناني (80 كالوري)
وجبة خفيفة صحية ومرضية تحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، وهما عنصران مغذيان مهمان لصحة العظام، كما أنها وجبة مليئة بالبروبيوتيك ، الذي يعزز صحة الأمعاء.
ملعقتان كبيرتان من الحمص (82 كالوري)
مصدر جيد للبروتين، كما أنه يوفر نسبة جيدة من الألياف والدهون الصحية.
3 أكواب من البوشار (90 كالوري)
يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات المغذية والمهمة للجسم، كما أنه يشعرك بالشبع لساعات.
كوب من البطخ (60 كالوري)
يحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين ج، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، بالإضافة إلى مضادات أكسدة طبيعية تقلل خطر الإصابة بالأمراض.
نصف حبة أفوكادو (80 كالوري)
غني بالفيتامينات والدهون الصحية، خصوصا فيتامين B، والأملاح المعدنية الضرورية، مثل البوتاسيوم والمغنسيوم، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، ويحافظ على صحة القلب.