دراسة: السمنة تضرب البلدان النامية والنساء هن الأكثر تأثرا
حذرت دراسة أجراها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، بالتعاون مع مركز واغينينغين لتنمية الابتكار، من أن السمنة تضرب البلدان النامية.
وقالت الدراسة وفقا لصحيفة ليزيكو الفرنسية، إن الصعوبات في الحصول على المنتجات الصحية هي أحد أسباب انتشار السمنة المتزايدة في البلدان النامية، لدرجة اللحاق تدريجيا بالبلدان الغنية.
وخضعت خمسة بلدان لهذه الدراسة، وهي: مصر وإندونيسيا وبوليفيا وزامبيا ونيجيريا، حيث أظهرت الدراسة أنه في مصر كان 41٪ من النساء و22.7٪ من الرجال يعانون من السمنة المفرطة، وفي لبوليفيا 25.6٪ من النساء و14.5٪ من الرجال، فيما يعاني ما لا يقل عن 35 % من سكان الولايات المتحدة من السمنة، وفقًا لبيانات من السلطات الصحية نُشرت عام 2021.
وبحسب الدراسة التي أجريت في 19 تموز الحالي، تبدأ زيادة الوزن والسمنة في سن مبكرة وتزداد مع تقدم العمر، لاسيما في البلدان التي تنتشر فيها السمنة بالفعل مثل بوليفيا ومصر، وتصبح الفروق بين الجنسين أكثر أهمية مع تقدم العمر ولاسيما من سن العشرين.
وفي مصر على سبيل المثال، تزيد احتمالية إصابة النساء بالسمنة بمقدار الضعف مقارنة بالرجال.
من جهتها قالت كبيرة الاختصاصيين التقنيين في التغذية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جويس نجورو، إن هناك عدة عوامل تكمن وراء هذه التطورات الملحوظة، أبرزها الفجوة في الأسعار بين الأطعمة الصحية وغير الصحية في كل بلد في العالم، لكن الفرق أكبر بكثير في البلدان الفقيرة.
وأضافت أن ثلاثة مليارات شخص محرومون من الحصول على غذاء صحي في الدول الفقيرة.
استهلاك السكر في ارتفاع
كما كشفت الدراسة أن استهلاك المشروبات المحلاة في ازدياد بالبلدان النامية، وكذلك زادت المبيعات العالمية للأطعمة المصنعة من 67.7 كغم إلى 76.9 كغم للفرد بين عامي 2005 و2017، والتي تحتوي على نسبة أعلى من السكر والدهون والطاقة ومحتوى أقل من البروتين والألياف الغذائية والمغذيات الدقيقة.
وتعاني النساء من مشاكل السمنة أكثر من الرجال، حيث يُعتقد أن هذه النتيجة ترجع إلى الاستجابات الفسيولوجية المختلفة للنظام الغذائي في المراحل المبكرة من الحياة، والاستجابات الهرمونية المختلفة لاستهلاك الطاقة، وانخفاض مستوى النشاط البدني، وعوامل اجتماعية وثقافية مختلفة، مثل حجم الجسم المثالي وقبول النشاط البدني.
وفي بعض البلدان النامية، يُنظر إلى الحجم الكبير للأطفال على أنه علامة على الصحة والثروة ويعتبر مرغوبًا فيه، وهو أمر ليس بالصحيح ويؤثر على صحتهم.
المصدر: صحيفة ليزيكو الفرنسية