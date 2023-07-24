دراسة: السمنة تضرب البلدان النامية والنساء هن الأكثر تأثرا

وخضعت خمسة بلدان لهذه الدراسة، وهي: مصر وإندونيسيا وبوليفيا وزامبيا ونيجيريا، حيث أظهرت الدراسة أنه في مصر كان 41٪ من النساء و22.7٪ من الرجال يعانون من السمنة المفرطة، وفي لبوليفيا 25.6٪ من النساء و14.5٪ من الرجال، فيما يعاني ما لا يقل عن 35 % من سكان الولايات المتحدة من السمنة، وفقًا لبيانات من السلطات الصحية نُشرت عام 2021.

وبحسب الدراسة التي أجريت في 19 تموز الحالي، تبدأ زيادة الوزن والسمنة في سن مبكرة وتزداد مع تقدم العمر، لاسيما في البلدان التي تنتشر فيها السمنة بالفعل مثل بوليفيا ومصر، وتصبح الفروق بين الجنسين أكثر أهمية مع تقدم العمر ولاسيما من سن العشرين.

وفي مصر على سبيل المثال، تزيد احتمالية إصابة النساء بالسمنة بمقدار الضعف مقارنة بالرجال.

من جهتها قالت كبيرة الاختصاصيين التقنيين في التغذية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جويس نجورو، إن هناك عدة عوامل تكمن وراء هذه التطورات الملحوظة، أبرزها الفجوة في الأسعار بين الأطعمة الصحية وغير الصحية في كل بلد في العالم، لكن الفرق أكبر بكثير في البلدان الفقيرة.

وأضافت أن ثلاثة مليارات شخص محرومون من الحصول على غذاء صحي في الدول الفقيرة.

استهلاك السكر في ارتفاع