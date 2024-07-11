لماذا يصعب علينا تناول الطعام الصحي؟

على الرغم من الوعي واسع النطاق بفوائد اتباع نظام غذائي صحي، يجد كثير من الناس صعوبة في اتخاذ الخيارات المغذية باستمرار.

وبحسب تقرير نشره موقع salon، يحمي النظام الغذائي المتوازن من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

ومنذ الطفولة المبكرة، نتلقى معلومات وافرة عن الأكل الصحي، ولكن هذه المعرفة لا تترجم دائمًا إلى عادات صحية.

وقد سعت الأبحاث الحديثة إلى فهم سبب معاناة الناس في كثير من الأحيان من أجل تناول طعام أفضل، إذ ركزت دراسة أجريت في مركز إقليمي في فيكتوريا في أستراليا، على البالغين الذين يعيشون خارج المناطق الحضرية، إذ تنتشر السمنة والمشكلات الصحية المتعلقة بالنظام الغذائي بشكل أكبر.

التأثيرات على الخيارات الغذائية

في حين أن اعتبارات الذوق والصحة تلعب دورًا في اختيارات الطعام، إلا أن كثيرًا من القرارات تتأثر بعوامل خارجية، إذ تؤثر تفضيلات أفراد الأسرة، والأنشطة العائلية، وقيود مكان العمل والوقت والراحة والتكلفة، كلها بشكل كبير على ما يأكله الناس.

العوائق التي تحول دون الأكل الصحي

ووجد البحث أن النظم الغذائية الصحية، خلافًا للاعتقاد السائد، ليست بالضرورة أن تكون أكثر تكلفة.

وقد وجدت دراسة تقارن الأنظمة الغذائية غير الصحية مع تلك الموصى بها في الإرشادات الغذائية أن الخيار الصحي أرخص بنسبة 12-15% لعائلة مكونة من أربعة أفراد.

ومع ذلك، فإن التعلم والتخطيط لإعداد أنواع جديدة من الوجبات يتطلب جهدًا ووقتًا.

جعل الخيارات الصحية أسهل

إن التثقيف وحده لا يكفي لتغيير عادات الأكل، إذ قد يرغب الناس في تناول طعام صحي ولكن عوامل مختلفة تعوقهم. ولتحسين سلوكيات الأكل، يجب أن تكون الخيارات الصحية أسهل.

كما يمكن أن تلعب التغييرات في السياسات دورًا حاسمًا في تسهيل الأكل الصحي. ومن الإستراتيجيات المحتملة دعم المنتجات الطازجة، وتوفير الحوافز لتجار التجزئة لتقديم خيارات صحية، وضمان الوصول إلى وجبات مغذية في المدارس وأماكن العمل.

بالنسبة للأفراد، إليك خمس نصائح لتسهيل الاختيارات الصحية:

التخطيط والتحضير: قم بطهي كميات كبيرة في الأيام الأقل ازدحامًا وخزّن المزيد من الطعام للتحضير السريع.

الوجبات الخفيفة الصحية: حافظ على سهولة الوصول إلى الوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه ومقرمشات الحبوب الكاملة والمكسرات.

تفضيلات العائلة: ناقش تفضيلات الطعام مع العائلة وابحث عن وجبات صحية يستمتع بها الجميع.

خيارات أكثر ذكاءً للوجبات الجاهزة: اختر خيارات الوجبات الجاهزة الصحية، مثل اللحوم المشوية أو المخبوزة والوجبات التي تحتوي على الكثير من الخضار.

المنتجات الموسمية: اختر الفواكه والخضروات في موسمها، أو استخدم الخضراوات المجمدة أو المعلبة كبديل سريع.

إن فهم العوائق التي تحول دون الأكل الصحي هو الخطوة الأولى للتغلب عليها.

ومن خلال التصدي لهذه التحديات، على مستوى السياسات وداخل الأسر، يمكننا أن نجعل الخيارات المغذية أكثر سهولة وعملية للجميع.