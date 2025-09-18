كيف تحمي وتحفّز الكولاجين في بشرتك؟

الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم البشري، ويُعد أساسياً للحفاظ على بشرة صحية ومرنة وشابة.

ووفقاً للدكتورة هانا كوبلمان، اختصاصية الجلدية والرئيسة الطبية في DermOnDemand، فإن الكولاجين يقدّم الدعم الهيكلي للبشرة، ويمنحها القوة والمرونة والشد، وهي الصفات المرتبطة بالبشرة الشابة.

ومع التقدم في العمر، يبدأ الكولاجين بالانخفاض الطبيعي، ويُلاحظ ذلك غالباً بعد سن 30 من خلال ظهور الخطوط الدقيقة وترقّق البشرة وفقدان الشد، كما أوضح الدكتور سنغات غريوال، اختصاصي الجلدية ومدير مشترك لجراحة الليزر والطب التجميلي في جامعة كاليفورنيا.

ويقدّر الدكتور ماري أليس مينا أن إنتاج الكولاجين ينخفض بمعدل 1٪ سنوياً بدءاً من منتصف العشرينيات، وقد يصل الانخفاض إلى 30٪ لدى النساء بعد خمس سنوات من انقطاع الطمث.

لكن هل منتجات الكولاجين باهظة الثمن فعالة؟

توضح كوبلمان أن جزيئات الكولاجين التقليدية كبيرة جداً لتخترق البشرة، وبالتالي لا تزيد مستويات الكولاجين فيها. ومع ذلك، توفر كريمات الكولاجين ترطيباً ودعماً لحاجز البشرة، لكنها لا تحلّ محل الكولاجين الطبيعي.

أما بالنسبة للمكملات، فقد تساعد الببتيدات المهدرجة على تحسين ترطيب البشرة ومرونتها مع الوقت، خصوصاً عند دمجها مع فيتامين C والزنك أو حمض الهيالورونيك، لكن يجب تناولها يومياً وبانتظام للحصول على نتائج تدريجية.

ويؤكد الخبراء أن أفضل الطرق لحماية الكولاجين تشمل استخدام واقٍ شمسي يومياً، ومستحضرات الريتينول، وفيتامين C، مع اعتماد نمط حياة صحي بعيداً عن التدخين والإفراط في السكر، والحفاظ على النوم الجيد وتقليل التوتر.

كما أن العلاجات الطبية في العيادات مثل الليزر والترددات الراديوية مع الوخز الدقيق تساهم في تحفيز الكولاجين وتحقيق نتائج واضحة، وفقاً للدكتور غريوال.