الحاسة السادسة.. كيف يفسرها العلم والطب النفسي؟

الحدس، الذي غالبًا ما يوصف بأنه الحاسة السادسة أو الشعور الغريزي، هو ظاهرة متأصلة بعمق في التجربة الإنسانية، ابتداء من القرارات البسيطة، مثل: اختيار مكان تناول الغداء، وصولا إلى اللحظات الحرجة التي تدفعنا بعيدًا عن الخطر.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان، يعرف الدكتور جويل بيرسون، عالم الأعصاب وعلم النفس بجامعة نيو ساوث ويلز، الحدس بأنه "الاستخدام الإيجابي للمعلومات اللاواعية لاتخاذ قرارات أو إجراءات أفضل". ويؤكد هذا التعريف دور المعالجة اللاواعية في توجيه خياراتنا.

الحدس والتفسيرات الخاطئة

ومع تعمق بيرسون في علم الوعي، ودراسة كيفية تأثير الإشارات اللاواعية على اتخاذ القرار والسلوك، أكد بيرسون أهمية تمييز الحدس الحقيقي من التفسيرات الخاطئة والتحيزات والاستجابات العاطفية التي قد تؤدي إلى الخيارات الخاطئة.

ويتألف الحدس، كما يوضح بيرسون، من ثلاثة عناصر أساسية: مكتسب، ومنتج، ومتجذر في المعلومات اللاواعية. فبالاعتماد على التجارب السابقة، تقوم أدمغتنا بتقييم الإشارات البيئية وتوليد رؤى بديهية لإرشاد عملية صنع القرار. فعلى سبيل المثال، عند اختيار مقهى، يقوم حدسنا بتجميع إشارات خفية: درجة الحرارة المحيطة، والموسيقى، والنظافة، لتوجيه اختيارنا.