الحاسة السادسة.. كيف يفسرها العلم والطب النفسي؟
الحدس، الذي غالبًا ما يوصف بأنه الحاسة السادسة أو الشعور الغريزي، هو ظاهرة متأصلة بعمق في التجربة الإنسانية، ابتداء من القرارات البسيطة، مثل: اختيار مكان تناول الغداء، وصولا إلى اللحظات الحرجة التي تدفعنا بعيدًا عن الخطر.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان، يعرف الدكتور جويل بيرسون، عالم الأعصاب وعلم النفس بجامعة نيو ساوث ويلز، الحدس بأنه "الاستخدام الإيجابي للمعلومات اللاواعية لاتخاذ قرارات أو إجراءات أفضل". ويؤكد هذا التعريف دور المعالجة اللاواعية في توجيه خياراتنا.
الحدس والتفسيرات الخاطئة
ومع تعمق بيرسون في علم الوعي، ودراسة كيفية تأثير الإشارات اللاواعية على اتخاذ القرار والسلوك، أكد بيرسون أهمية تمييز الحدس الحقيقي من التفسيرات الخاطئة والتحيزات والاستجابات العاطفية التي قد تؤدي إلى الخيارات الخاطئة.
ويتألف الحدس، كما يوضح بيرسون، من ثلاثة عناصر أساسية: مكتسب، ومنتج، ومتجذر في المعلومات اللاواعية. فبالاعتماد على التجارب السابقة، تقوم أدمغتنا بتقييم الإشارات البيئية وتوليد رؤى بديهية لإرشاد عملية صنع القرار. فعلى سبيل المثال، عند اختيار مقهى، يقوم حدسنا بتجميع إشارات خفية: درجة الحرارة المحيطة، والموسيقى، والنظافة، لتوجيه اختيارنا.
علاوة على ذلك، يستكشف بيرسون مفهوم "العمل الأعمى"، حيث تُعلم المعالجة اللاواعية ردود أفعال في أجزاء من الثانية، مثل: المراوغة بالكرة، وتجنب وقوع حادث. لذا، فإن فهم الآليات الكامنة وراء الحدس يمكّننا من تسخير قوته بشكل فعال.
وللتنقل بين تعقيدات الحدس، يقترح بيرسون خمسة مبادئ توجيهية:
الوعي الذاتي: التعرف على التأثيرات العاطفية على الحدس، وتجنب القرارات المدفوعة فقط بالخوف أو القلق.
الإتقان: تنمية الخبرة من خلال الممارسة والتعلم، وتعزيز موثوقية الحدس وإمكانية تطبيقه.
الدوافع والإدمان: التمييز بين الرؤى البديهية وردود الفعل الفطرية أو الحوافز الإدمانية لاتخاذ خيارات مستنيرة.
احتمالية منخفضة: تحدي الأفكار البديهية التي يمكن أن تكون مشوهة بالمفاهيم الخاطئة حول الاحتمالات، وتمييز الرؤى الحقيقية التي تعتمد على أساسات موثوقة عن الأحداث العشوائية التي لا تمت للواقع بصلة.
البيئة: ثق بالحدس في سياقات مألوفة يمكن التنبؤ بها، واعترف بحدوده في المواقف غير المألوفة أو الغامضة.
وبهذا، فإن التفكير في التجارب الشخصية يسلط الضوء على التأثير العميق للحدس على حياتنا. ومن خلال فهم العلم وعلم النفس وراء الحدس، نكتسب نظرة ثاقبة حول طريقة عمله ونتعلم كيفية الاستفادة منه بفاعلية في سيناريوهات متنوعة.
بينما نواصل استكشاف أعماق الإدراك البشري، يقف الحدس كشاهد على التفاعل المعقّد بين العمليات الواعية واللاواعية في تشكيل تصوراتنا واختياراتنا.