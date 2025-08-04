تأثير "مرعب" للنوم المتقطع على صحة الدماغ

كشفت دراسة كندية حديثة أن اضطرابات النوم قد تُلحق ضررًا مباشرًا بالأوعية الدموية في الدماغ، وتُسرّع تطوّر الخرف لدى كبار السن.

ووفقًا لما نشرته مجلة Brain، أجرى باحثون من مركز سانيبروك وجامعة تورنتو دراسة طويلة الأمد لمعرفة تأثير النوم على وظائف الدماغ، حيث أظهرت النتائج - ولأول مرة على مستوى الخلايا - أن النوم المتقطع يؤثر سلبًا على الدورة الدموية الدماغية.

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وشملت الدراسة أكثر من 600 شخص مسن، وتم تتبّع أنماط نومهم باستخدام أجهزة قابلة للارتداء.

وبعد وفاتهم، خضعت أدمغتهم للتشريح والفحص، حيث رصد الباحثون تغيّرات واضحة في الخلايا المحيطة بالأوعية الدموية، وهي المسؤولة عن التحكّم في تدفّق الدم ونفاذية الأوعية داخل الدماغ.

وبيّنت الدراسة أن من يعانون من اضطرابات في النوم تظهر لديهم اختلالات في الخلايا المحيطة بالأوعية الدموية الدماغية، وهو ما ارتبط بتدهور أسرع في القدرات المعرفية خلال السنوات الأخيرة من حياتهم، وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وأوضح الباحثون أن الاستيقاظ المتكرّر والنوم المتقطّع قد لا يكونان مجرّد أعراض مصاحبة للشيخوخة، بل عاملًا مسببًا في تلف الأوعية الدموية واضطرابات التنكس العصبي.

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ويقترح الفريق أن تحسين نوعية النوم، إلى جانب التركيز على حماية هذه الخلايا المحيطة بالأوعية، قد يشكل مسارًا واعدًا للوقاية من الخرف.

وتتمثل الخطوة المقبلة في إجراء تجارب سريرية لفحص أثر علاج اضطرابات النوم على صحة الأوعية الدموية في الدماغ.