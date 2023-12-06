خبراء يوصون باستراتيجة محددة للاستفادة من المكملات الغذائية

في الوقت الذي يحرص فيه كثيرون على اتباع نمط حياة صحية، سواء من خلال نوع الغذاء أو الدواء، خصوصا استبدال المستحضرات الكيميائية بتلك العشبية، أو ما يُعرف بالمكملات الغذائية، ينصح الخبراء بوضع استراتيجيات واضحة لتناول تلك المكملات للحصول على حياة صحية أفضل.

ويؤكد الخبراء أهمية اتباع النهج المصمم خصيصًا لتناول المكملات الغذائية، إذ إن النظام الواحد الذي يناسب الجميع من غير المرجح أن يؤدي إلى النتائج المطلوبة لتحسين الصحة، وفقا لتقرير نشره موقع بيزنس انسايدر.

ونقل الموقع عن الدكتور نير بارزيلاي، مدير معهد أبحاث الشيخوخة في كلية الطب بجامعة ألبرت أينشتاين، قوله: "في حين تزدهر السوق العالمية للمكملات الغذائية، لتبلغ قيمتها حوالي 39 مليار دولار، إلا أن تحديد تأثيرها الدقيق على الصحة الفردية يبقى تحديا غامضا".

ووفقا للخبراء، فإن اختيار المكملات الغذائية لحياة طويلة وصحية يجب أن يسترشد بالاحتياجات البيولوجية الفريدة لكل شخص، فقد كشفت الأبحاث عن تناقضات بين ادعاءات ملصقات المكملات الغذائية وتأثيراتها الفعلية، بالتالي هناك حاجة للتركيز على وجود نهج شخصي وعلمي لوصف هذه المكملات.

ورغم الاعتراف بأن امتصاص العناصر الغذائية يتضاءل مع تقدم العمر، يدعو الخبراء إلى اختيار المكملات الغذائية بحكمة للاستفادة من فوائدها.