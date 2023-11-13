مضاد للتخثر يقدم فاعلية غير مسبوقة في تقليل النزيف لدى مرضى الرجفان الأذيني

يواجه المصابون بالرجفان الأُذيني خطرًا متزايدًا للإصابة بالسكتة الدماغية؛ ما يؤدي غالبًا إلى وصف أدوية مخفّفة للدم، أو مضادات التخثّر لمنع تكوين الجلطات. ومع ذلك، فإن هذه الأدوية تحمل في كثير من الأحيان خطرًا مرتفعًا لحدوث نزيف، ما يؤدي أحيانًا إلى وقف العلاج.

وفي خطوة مهمّة في مجال طب القلب والأوعية الدموية، قدّمت نتائج تجربة AZALEA-TIMI 71، التي تمّ الكشف عنها في أحدث الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية، اختراقًا ثوريًّا محتملًا في علاج الرجفان الأُذيني (AFib).

فبحسب موقع newsroom الطبي، أظهرت الدراسة أن دواء أبيلاسيماب، وهو دواء تجريبي مضاد للتخثّر، قد أظهر وعدًا استثنائيًّا في تخفيف النزيف بين الأفراد المعرّضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب الرجفان الأُذيني.

وقد هدفت التجربة إلى مقارنة أداء دواء أبيلاسيماب مع الدواء القياسي المضاد للتخثّر، ريفاروكسابان، عند أكثر من 1200 مريض من مرضى الرجفان الأُذيني المعرّضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بدرجة متوسطة إلى عالية. وبشكل غير متوقع، تم إيقاف التجربة، التي تمَّ تصميمها في البداية لفترة أطول، في أيلول 2023 بسبب التوصل إلى نتيجة مذهلة، إذ أظهر عقار أبيلاسيماب "انخفاضًا هائلًا" في إصابات النزيف مقارنة بدواء ريفاروكسابان.