لفقدان الوزن.. طرق ذكية لإضافة الموز في وجباتك اليومية

يُعد الموز فاكهة مغذية تساعد في فقدان الوزن عند استهلاكه بشكل صحيح، فهو غني بالفيتامينات، البوتاسيوم، والألياف، مما يجعله إضافة مثالية لنظام غذائي صحي.

تحتوي حبة الموز المتوسطة على 105 سعرات حرارية و3 غرامات من الألياف، ما يجعلها وجبة خفيفة تُشعر بالشبع وتقلل الإفراط في تناول الطعام.

الموز الأخضر يحتوي على "النشا المقاوم"، وهو كربوهيدرات تعمل كألياف قابلة للذوبان، مما يساعد في استقرار مستويات السكر وفقدان الدهون.

يتميز الموز بمؤشر سكر منخفض إلى متوسط، مما يوفر طاقة دون رفع السكر في الدم بشكل ملحوظ.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك طرق لإدراج الموز في النظام الغذائي:

دقيق الشوفان والموز للإفطار

وجبة غنية بالألياف والبوتاسيوم تساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول.

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الموز مع زبدة الفول السوداني أو اللوز

وجبة خفيفة مليئة بالبروتين والطاقة، مثالية قبل التمرين.

عصائر الموز الأخضر

يمكن مزج الموز الأخضر مع الجوز والعسل لتحضير عصير صحي يساعد في تقليل الجوع.

ويُسمح بتناول الموز فقط في الصباح في هذه الحمية، مع وجبات مفتوحة للغداء والعشاء، لكن ينبغي الانتباه إلى ضرورة الحصول على البروتين والعناصر الغذائية الأخرى طوال اليوم لتحقيق توازن صحي.