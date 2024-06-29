دراسة: أوميغا 3 علاج واعد للاكتئاب والقلق

خلصت دراسة حديثة، إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، قد تخفف بشكل كبير من أعراض الاكتئاب والقلق لدى الفئران الصغيرة المعرضة للتوتر، وفق ما ذكر موقع "psypost".

وتسلط نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "علم الأحياء العصبية للإجهاد"، الضوء على إمكانات أوميغا 3، الموجودة عادة في زيت السمك، كعلاج واعد للاكتئاب لدى المراهقين من البشر.

وتزايدت حالات الاكتئاب ولا سيما بين الشباب على مستوى العالم، وتفاقمت بسبب جائحة كورونا، وعلى الرغم من أن العلاجات التقليدية متنوعة وفعالة للبالغين، إلا أنها لا تؤدي دائمًا إلى نتائج إيجابية بالنسبة للمراهقين ويمكن أن تكون ضارة في بعض الأحيان.

ودفعت هذه الفجوة في خيارات العلاج الفعالة الباحثين إلى البحث عن حلول بديلة، بما في ذلك الخصائص المضادة للالتهابات لأحماض أوميغا 3 الدهنية.

و تهدف الدراسة، التي أجريت على الفئران اليافعة، إلى تحديد ما إذا كان أوميغا 3 يمكنه مواجهة السلوكيات الاكتئابية الناجمة عن التوتر.