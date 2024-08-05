تعتبر العظام دعامة أساسية للجسم، إذ توفر الهيكلية، وتحمي الأعضاء الحيوية، وتساعد على الحركة، وتعمل كخزان للمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور، كما تؤدي دوراً مهماً في إنتاج خلايا الدم.

وبحسب الأطباء، يبدأ تدهور العظام عادةً في سن الثلاثين تقريباً، إذ يقل إنتاج أنسجة العظام الجديدة تدريجياً، ومع تقدم العمر، يصبح التوازن بين تكوين العظام وارتشافها غير متوازن، ما يؤدي إلى فقدان كثافة العظام وزيادة تعرضها للكسور.

وهذه الحالة، المعروفة بهشاشة العظام، تحدث بسبب انخفاض في الخلايا المكونة للعظام وزيادة في الخلايا الممتصة لها، ما يجعل بنيتها أكثر هشاشة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، هنا بعض العوامل التي تسهم في تدهور صحة العظام:

نقص التغذية

نقص الكالسيوم وفيتامين د يمكن أن يضعف صحة العظام

نمط الحياة المستقر

قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة، واعتماد النشاطات اليومية التي لا تطلب جهدا.

الإفراط في التدخين

يؤثر سلباً على صحة العظام، إذ يقلل التدخين من كثافة العظام.

الأمراض المزمنة

حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وبعض الأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات يمكن أن تؤدي إلى التهاب وزيادة ارتشاف العظام.