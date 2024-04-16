لماذا يجب عليك نقع الجوز بالماء قبل تناوله؟

يحرص الكثيرون على تناول الجوز، لِما يحتويه من مغذيات وعدد قليل من السعرات الحرارية، لكن وبحسب خبراء في مجال الصحة، فإن نقع الجوز في الماء قبل تناوله له العديد من الفوائد الصحية، ومنها:

تعزيز عملية الهضم

يعزز نقع الجوز قبل تناوله عملية الهضم، خصوصًا وأن معظم المكسرات تحتوي على حمض الفيتيك الذي قد يصعب هضمه.

ويعتقد أن نقع الجوز في الماء لساعات قبل تناوله يمكن أن يفكك الحمض، ويجعله أسهل للهضم.

تقليل المرارة

يحتوي الجوز على مركبات ذات نكهة مُرة قد تسبب ازعاجًا لبعض الأشخاص.

ويسهم نقع الجوز قبل تناوله في تقليل مرارته عن طريق تصفية بعض هذه المركبات؛ ما يجعله أكثر قبولًا وذا نكهة معتدلة.