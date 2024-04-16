لماذا يجب عليك نقع الجوز بالماء قبل تناوله؟
يحرص الكثيرون على تناول الجوز، لِما يحتويه من مغذيات وعدد قليل من السعرات الحرارية، لكن وبحسب خبراء في مجال الصحة، فإن نقع الجوز في الماء قبل تناوله له العديد من الفوائد الصحية، ومنها:
تعزيز عملية الهضم
يعزز نقع الجوز قبل تناوله عملية الهضم، خصوصًا وأن معظم المكسرات تحتوي على حمض الفيتيك الذي قد يصعب هضمه.
ويعتقد أن نقع الجوز في الماء لساعات قبل تناوله يمكن أن يفكك الحمض، ويجعله أسهل للهضم.
تقليل المرارة
يحتوي الجوز على مركبات ذات نكهة مُرة قد تسبب ازعاجًا لبعض الأشخاص.
ويسهم نقع الجوز قبل تناوله في تقليل مرارته عن طريق تصفية بعض هذه المركبات؛ ما يجعله أكثر قبولًا وذا نكهة معتدلة.
تحسين امتصاص العناصر الغذائية
ويعزز نقع الجوز امتصاص العناصر الغذائية الموجودة فيه عن طريق تخفيض مستويات حمض الفيتيك، الذي يُعتقد أنه يُثبط امتصاص المعادن الموجودة في الجوز، الأمر المفيد لأولئك الذين يعانون نقصًا في المغذيات أو يتبعون نظامًا غذائيًّا نباتيًّا.
إزالة الملوثات
يُعتبر نقع الجوز واحدة من الطرق المحتملة لإزالة الملوثات الموجودة على سطحه، مثل العفن والبكتيريا.
ويقول الخبراء إن استخدام الماء الملحي أو الخل قد يُساعد في تطهير الجوز وتنظيفه؛ ما يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، وهذا يعد مهمًّا خاصةً حال عدم تخزين الجوز بشكل صحيح أو وجود شكوك حول نضارته.
التركيب الغذائي للجوز
يحتوي الجوز على أحماض أوميجا 3 المفيدة، مثل: حمض ألفا لينولينيك الذي يدعم صحة القلب، وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي والألياف والمعادن، مثل: المغنيسيوم والفوسفور، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي وتحمي من الأمراض المزمنة.
ويرى الأطباء أن إضافة الجوز إلى نظام غذائي متوازن تضمن دعم وظائف المخ، وإدارة الوزن، وتقليل خطر الأمراض القلبية والأوعية الدموية.
كما يُمكن تناول الجوز قبل النوم لتحسين نوعيته، وذلك بفضل احتوائه على الميلاتونين والمواد المغذية المساعدة على الاسترخاء.