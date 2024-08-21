تظهر الدراسات أن دماغك يتجاهل أنفك بشكل طبيعي بفضل آلية تُعرف بالانتباه الانتقائي اللاواعي؛ ما يساعد على تحسين رؤيتك.

ويمكن لفحص الأنف أن يكشف عن مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك الأمراض الجلدية والحالات الداخلية.

وبحسب موقع "ساينس ألرت"، إليك بعض الحالات التي يمكن أن تشير إليها مشاكل في الأنف:

حب الشباب

غالبًا ما يظهر على الأنف، ويتميز بظهور الرؤوس السوداء والبيضاء، وقد تتطور هذه الحالات إلى التهاب؛ ما يؤدي إلى ندوب على الجلد.

الوردية

حالة جلدية تسبب احمرارًا وتورمًا على الأنف والخدين، وقد تتسبب في ظهور الأوعية الدموية الصغيرة ونتوءات جلدية. رغم عدم وجود علاج نهائي، يمكن إدارة الأعراض بالعلاج طويل الأمد.

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أنف الذئب

مرتبط بالساركويد، وهو مرض التهابي يمكن أن يؤثر في الأنف، ويظهر على شكل طفح جلدي أزرق أو أرجواني.

ولا يجب الخلط بينه وبين الذئبة، وهي حالة مناعية ذات أعراض مشابهة، ولكن أسبابها مختلفة.

متلازمة التغذية الثلاثية التوائم

وهي حالة نادرة تحدث بسبب تلف العصب الثلاثي التوائم؛ ما يؤثر في الإحساس في منطقة الأنف.

ويمكن أن تسبب مشاعر مثل الخدر أو الوخز حول فتحتي الأنف.