أسبابه كثيرة وأعراضه خطيرة.. ما هو "الانصباب الجنبي"؟

الانصباب الجنبي هو حالة مرضية تتصف بتراكم السوائل بشكل مفرط في التجويف الجنبي في القفص الصدري.

وكشف المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا أن أسباب الانصباب الجنبي تتمثل في قصور القلب والكبد والكلى والانسداد الرئوي وأمراض تجويف البطن، مثل التهاب البنكرياس وخراج تحت الحجاب الحاجز وإصابات منطقة الصدر، مثل كسور الأضلاع.

وبين المركز أعراض الانصباب الجنبي، مثل الشعور بضيق في الصدر وألم في الصدر مرتبط بالتنفس وضيق في التنفس واحتباس السوائل في الساقين، والسعال في حالة تهيج الغشاء الرئوي، كثرة التبول ليلا.

وبحسب المركز يُشخَّص الانصباب الجنبي عبر طرق عديدة، مثل اختبارات الدم وإجراءات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والتصوير المقطعي بالكمبيوتر.

ووفق ما نقلت "الألمانية" عن المركز، فؤن الانصباب الجنبي يعتمد على علاج المرض الأساسي المسبب له، وفي حالة الأعراض الشديدة، يمكن أيضا اللجوء إلى طرق علاج إضافية مثل تصريف الصدر والبزل الجنبي، وهو عبارة عن إدخال إبرة عبر الجلد إلى تجويف الصدر لسحب وإزالة السوائل التي تجمعت بشكل غير طبيعي.