نزيف الأنف قد يكون إنذارًا لحالة صحية خطيرة

حذّر عدد من خبراء الصحة من أن تكرار نزيف الأنف، رغم شيوعه كمشكلة بسيطة، قد يكون مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أحد أكثر الأمراض الصامتة انتشارًا عالميًا، والمعروف طبيًا باسم "فرط ضغط الدم".

وأوضح المختصون أن هذا المرض غالبًا ما يتطور دون ظهور أعراض واضحة، ما يجعل اكتشافه في مراحله الأولى صعبًا. ومع ذلك، فإن بعض العلامات النادرة مثل الصداع، اضطرابات الرؤية، ونزيف الأنف المتكرر قد تكون إشارات تحذيرية تستدعي التقييم الطبي الفوري.

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ويُعرف ضغط الدم بأنه القوة التي يُدفع بها الدم عبر الشرايين لتوصيله إلى أعضاء الجسم. وبينما يُعتبر ارتفاعه المؤقت أمرًا طبيعيًا خلال التوتر أو المجهود البدني، فإن استمراره في الارتفاع حتى خلال فترات الراحة قد يدل على وجود خلل داخلي يستوجب المتابعة.

ويمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى تلف تدريجي في جدران الشرايين، ما يُفقدها مرونتها ويُسهّل تراكم الدهون داخلها، وهي حالة تُعرف بتصلب الشرايين. ويُعد هذا التدهور عاملًا رئيسيًا في زيادة خطر الإصابة بأمراض قلبية حادة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. استمرار ارتفاع ضغط الدم دون علاج قد يتسبب في:

فشل كلوي.

فشل في عضلة القلب.

اضطرابات في البصر.

الخرف الوعائي.

يُعد كبار السن، والمدخنون، ومن لديهم تاريخ عائلي مع المرض من أكثر الفئات عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم. كما تزداد الخطورة لدى من يعانون من السمنة، أو يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالملح وفقيرًا بالخضراوات.

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في بعض الحالات، يكون ارتفاع ضغط الدم ناتجًا عن مشاكل صحية مثل أمراض الكلى، أو السكري، أو اضطرابات النوم، وقد تؤدي بعض الأدوية إلى تفاقمه أيضًا.

يشدد الأطباء على أهمية فحص ضغط الدم بانتظام، خاصة لمن لديهم عوامل خطر، نظرًا لأن المرض يتطور بصمت. كما يُنصح باستخدام أجهزة قياس منزلية للمراقبة المستمرة.

تُعتبر القراءة بين 90/60 و120/80 ملم زئبق طبيعية. أما ما بين 120/80 و140/90 فيُعد مرحلة ما قبل الارتفاع، بينما يُعتبر الضغط مرتفعًا إذا تجاوز 140/90.

قد يكون نزيف الأنف المتكرر علامة مبكرة على ارتفاع ضغط الدم، لذلك من الضروري استشارة الطبيب عند ملاحظة هذا العرض، خاصة مع وجود عوامل خطر أخرى.