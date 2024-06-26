مخاطر خفية لمكملات الكركم على صحتك
اثار استخدام الكركم، المشهور بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات والمضادة للسرطان، العديد من التحذيرات بسبب العدد المتزايد من حالات إصابة الكبد الحادة المرتبطة به.
ورغم ندرتها، تعتبر الحالة السابقة واحدة من الأسباب الأكثر شيوعًا لإصابات الكبد المرتبطة بالمكملات الغذائية، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
ويبدو أن المشكلة تأزمت بسبب تقنيات التحضير الحديثة للكركم، والتي تتضمن استخلاص وتركيز العنصر النشط الرئيس، وهو الكركمين. فعادة، يحتوي جذر الكركم على 1-7٪ فقط من الكركمين، ولكن المكملات الغذائية يمكن أن تحتوي على جرعات أعلى بكثير مما كان يستخدم في الطب التقليدي؛ ما يزيد من احتمالية التسمم.
ويشير جاي هوفناجل، مدير فرع أبحاث أمراض الكبد في المعاهد الوطنية للصحة، إلى أن الاشخاص اليوم يستهلكون الكركمين بجرعات أعلى بكثير مما كان يقصده الطب التقليدي؛ ما قد يسهم في إصابة الكبد.
ويبدو أن الزيادة في استخدام الكركم ترتبط بارتفاع حالات إصابة الكبد على مستوى العالم، فقد أبلغت إيطاليا عن سبع حالات من التهاب الكبد الناجم عن الكركم في عام 2020.
ولاحظ كين ليو أخصائي أمراض الكبد في أستراليا، وفادي الغزاوي، وهو طبيب مقيم في بالتيمور، عددًا متزايدًا من حالات إصابات الكبد المرتبطة بالكركم، إذ يتحدث الغزاوي عن حالة لامرأة أمريكية من أصل أفريقي تبلغ من العمر 66 عامًا توفيت بسبب فشل الكبد بعد تناول مكمل الكركم.
وتلعب عوامل، مثل: الجنس والعمر والحالة المناعية وعلم الوراثة، أدوارًا مهمة في الإصابة الشخصية. على سبيل المثال، تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأضرار الكبد الناجمة عن الأدوية من الرجال بسبب الاختلافات في الهرمونات، وتكوين الجسم، والتمثيل الغذائي.
"عواقب وخيمة"
وتعد إصابة الكبد الناجمة عن الأدوية سببًا رئيسًا لفشل الكبد الحاد في العديد من الدول الغربية ويمكن تصنيفها إلى نوعين: مباشرة وشخصية.
وتعتبر الإصابة المباشرة واضحة وتعتمد على الجرعة، وتنتج عن مواد سامة بطبيعتها للكبد، مثل عقار الاسيتامينوفين. على العكس من ذلك، فإن الإصابة الشخصية أكثر تعقيدًا في تحديدها وعلاجها، وتؤثر فقط على بعض الأفراد المعرضين للإصابة دون وجود علاقة جرعة واضحة أو سمية متأصلة.
ويمكن أن تكون عواقب إصابة الكبد الناجمة عن الكركم وخيمة، حيث تؤدي بعض الحالات إلى دخول المستشفى وزراعة الكبد وحتى الوفاة.
وتؤكد انجيلين ليو، الحاجة الى أهمية إجراء المزيد من البحث والتعليم حول المخاطر المحتملة لهذه المنتجات، وفي حين يتم الترويج لفوائد الكركم الصحية على نطاق واسع، فإن شكل المكملات المركزة فيه يمثل مخاطر كبيرة لإصابة الكبد، خاصة بالنسبة للأفراد المعرضين وراثيًّا.