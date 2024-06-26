مخاطر خفية لمكملات الكركم على صحتك

اثار استخدام الكركم، المشهور بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات والمضادة للسرطان، العديد من التحذيرات بسبب العدد المتزايد من حالات إصابة الكبد الحادة المرتبطة به.

ورغم ندرتها، تعتبر الحالة السابقة واحدة من الأسباب الأكثر شيوعًا لإصابات الكبد المرتبطة بالمكملات الغذائية، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ويبدو أن المشكلة تأزمت بسبب تقنيات التحضير الحديثة للكركم، والتي تتضمن استخلاص وتركيز العنصر النشط الرئيس، وهو الكركمين. فعادة، يحتوي جذر الكركم على 1-7٪ فقط من الكركمين، ولكن المكملات الغذائية يمكن أن تحتوي على جرعات أعلى بكثير مما كان يستخدم في الطب التقليدي؛ ما يزيد من احتمالية التسمم.

ويشير جاي هوفناجل، مدير فرع أبحاث أمراض الكبد في المعاهد الوطنية للصحة، إلى أن الاشخاص اليوم يستهلكون الكركمين بجرعات أعلى بكثير مما كان يقصده الطب التقليدي؛ ما قد يسهم في إصابة الكبد.

ويبدو أن الزيادة في استخدام الكركم ترتبط بارتفاع حالات إصابة الكبد على مستوى العالم، فقد أبلغت إيطاليا عن سبع حالات من التهاب الكبد الناجم عن الكركم في عام 2020.