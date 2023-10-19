ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الإفطار يوميًّا؟

تعتبر حبوب الإفطار من أبرز الأطعمة المتسهلكة في الصباح عالميًّا، ويقول الخبراء إنها نالت شهرتها الواسعة لأن الجميع يظن أنها صحية، لأنها مصنوعة من الحبوب الكاملة التي تتحكم في مستويات الكوليسترول والوزن وضغط الدم، وتساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وفي حديث لها مع موقع Eat This حذرت أخصائية التغذية، دانييل كرمبل سميث، من حبوب الإفطار، خاصة تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف أو المصنوعة من الحبوب المكررة التي تفتقد لمعظم العناصر الغذائية الأساسية.

وبحسب ما أشارت إليه أخصائية التغذية، فإن هذا ماذا يحدث للجسم عند تناول حبوب الإفطار يوميًّا:

الشعور بالنشاط لفترة قصيرة

وفقًا لأخصائية التغذية أنيت سنايدر، فإن العديد من المنتجات الغذائية تحتوي على حبوب مكررة مجردة من قشرتها الخارجية.

وأكدت الأخصائية أن إزالة الجزء الخارجي من الحبوب يجرّدها من الألياف؛ ما يصعّب عملية الهضم، ويعمل على تسريع عملية تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة، وهذا ما ينتج عنه زيادة في طاقة الجسم لوقت قصير فقط.

ارتفاع وانخفاض مستويات السكر في الدم

وأفادت الدكتورة سميث "عندما تستهلك حبوب الإفطار السكرية، يتم هضمها بسرعة، ولاحقًا امتصاصها في مجرى الدم؛ ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الجلوكوز بالدم".

وأضافت: "واستجابة لارتفاع نسبة السكر في الدم، يفرز البنكرياس الأنسولين، الهرمون الذي يساعد الخلايا على امتصاص الجلوكوز للحصول على الطاقة أو التخزين؛ ما يساعد على خفض مستويات الجلوكوز بالدم. وإذا كانت الزيادة الأولية في نسبة الجلوكوز في الدم سريعة جدًّا وكبيرة جدًّا. فإن هذا سيؤدي إلى انخفاض مفاجئ في الطاقة، والذي غالبًا ما يزيد تعبك وجوعك".