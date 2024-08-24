يعد فيتامين د أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون ويسمى أيضاً بفيتامين الشمس؛ لأن الجسم يقوم بتصنيعه عند التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وتعتبر أشعة الشمس هي العامل الأهم في تصنيع فيتامين "د" بالجسم عبر الجلد.

ويحتاج الجسم فيتامين د لبناء عظام صحية والحفاظ عليها؛ لأن الجسم لا يمكنه امتصاص الكالسيوم - المُكوِّن الرئيس للعظام - إلا عند وجود فيتامين "د".

ويمكن اتباع عدة نصائح غذائية لتحسين مستويات فيتامين "د" في الجسم بحسب ما نشره موقع صحيفة India Times.

المأكولات البحرية

تشير التقارير إلى أن 100 غرام فقط من سمك السلمون المعلب، يمكن أن توفر ما يصل إلى 386 وحدة دولية من فيتامين د.

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الفطر

كشفت الأبحاث أن الفطر يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في استعادة مستويات فيتامين "د".

منتجات الألبان

يساعد حليب البقر وبدائله مثل حليب الصويا واللوز والقنب في تعزيز مستويات فيتامين د في جسم الإنسان.

صفار البيض

تشير الأبحاث إلى أن صفار بيض الدجاج، الذي يتم تربيته في المراعي، يمكن أن يوفر كمية جيدة من فيتامين "د".